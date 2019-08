Bonifica dopo un incidente, accordo della Provincia con “Sicurezza&Ambiente”

È operativo da stamattina il nuovo servizio di bonifica post incidenti sulle strade provinciali di tutto il territorio piacentino. L’ente di via Garibaldi ha sottoscritto un contratto quinquennale con la ditta “Sicurezza&Ambiente”: in concreto, è previsto – in caso di incidente – l’intervento degli operatori privati per ripulire o ripristinare la carreggiata. Il tutto è a carico dei responsabili dei sinistri stradali e delle relative compagnie assicurative. L’accordo, per la Provincia di Piacenza, ha un costo pari a zero.

