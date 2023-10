Scontro sulla Statale 9, un’auto non rispetta lo stop e centra una guardia giurata

La Pubblica assistenza di Vernasca è dovuta intervenire sulla rotonda della Statale 9 a Piacenza, sabato notte, non distante dal centro commerciale. Una pattuglia di Metronotte stava infatti qui percorrendo la rotatoria quando, per cause ora in accertamento, è stata centrata da una Peugeot che non avrebbe rispettato lo stop. La guardia giurata ha accusato un forte dolore a un braccio nell’impatto ed è stato soccorso dall’ambulanza di Vernasca, dall’auto infermieristica di Fiorenzuola e dai colleghi. Sul posto anche due pattuglie della Polizia locale per regolare il traffico e per i rilievi.

