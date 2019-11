Pil pro capite di 31mila euro, Piacenza tra le province italiane più ricche

Con un Pil pro capite di 31mila euro, Piacenza si piazza tra le province italiane più ricche, al 24esimo posto della graduatoria stilata dal Sole-24 Ore (LA CLASSIFICA COMPLETA).

In testa c’è Milano con 52mila euro a testa per abitante, poi Bolzano (41.900) e Bologna (39.200). Cremona (29.500) è leggermente sotto Piacenza, mentre Parma decisamente sopra, con 35.700 euro pro capite.

La media europea è di 28.200 euro per abitante, in coda alla classifica italiana c’è Agrigento con 14.600 euro.

