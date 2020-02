Pomodoro da industria, fissato il prezzo a 88 euro. Novità programmazione

È stato fissato a 88 euro la tonnellata il prezzo di riferimento per il pomodoro da industria del Nord Italia per la campagna 2020. L’accordo è arrivato nella serata di giovedì 13 febbraio a Parma. Il prezzo, in aumento rispetto agli 87 euro dello scorso anno, comprende i servizi alle Op, organizzazioni di produttori. La base 100 viene spostata da 4,95 a 4,90 gradi brix per avvicinarla alla media reale del territorio.

Grande novità di quest’anno è la programmazione, concordata fra le Op e le industrie di trasformazione, che ha fissato obiettivi massimi di superficie e di quantità per la dotazione di ogni singola Organizzazione. A quella del Nord Italia è attribuito il ruolo centrale di ricezione del deposito dei contratti entro il 6 marzo e di verifica delle condizioni stabilite dalla programmazione. L’eventuale mancato rispetto degli impegni (con superficie e quantità eccedenti) comporterà trattenute economiche che andranno a formare un fondo, gestito dalla Organizzazione interprofessionale del pomodori da industria, per lo sviluppo della filiera.