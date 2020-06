Contributo a fondo perduto, al via le richieste. Termine entro il 13 agosto

Via libera da oggi, fino al 13 agosto, per richiedere il contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del D.L. Rilancio. Il modello di istanza, che riporta le modalità e i termini per il riconoscimento, è stato approvato nei giorni scorsi. La domanda può essere presentata, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, direttamente dalle aziende interessate o tramite un intermediario delegato.

“Possono usufruirne anche i titolari di reddito agrario con volume d’affari nell’anno 2019 non superiore a 5 milioni di euro – spiega Michela Filippi responsabile del servizio fiscale di Confagricoltura Piacenza -. Il contributo è determinato applicando percentuali variabili alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019”.

Tre gli scaglioni previsti dalla norma: 20 per cento per i soggetti con ricavi o compensi (o fatturato per i titolari di reddito agrario) non superiori a 400 mila euro; 15 per cento per i soggetti con ricavi o compensi (o fatturato per i titolari di reddito agrario) superiori a 400 mila euro e fino a 1 mln. di euro; 10 per cento per i soggetti con ricavi o compensi (o fatturato per i titolari di reddito agrario) superiori a euro 1 mln di euro e fino a euro 5 mln di euro.

“L’ammontare minimo del contributo riconosciuto è fissato – spiega Filippi – per un importo non inferiore a euro 1.000 per le persone fisiche e a euro 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche”.

L’erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’istanza, intestato al codice fiscale del soggetto che ha richiesto il contributo.

“Nei prossimi giorni – conclude Filippi – provvederemo, per le aziende iscritte al nostro servizio di tenuta della contabilità, alla verifica dei parametri per valutare il possesso dei requisiti e successivamente contatteremo gli associati per procedere con la compilazione e trasmissione dell’istanza. Per chiarimenti è comunque possibile rivolgersi al proprio ufficio iva di riferimento”.