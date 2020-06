Ripartenza post Covid: Calendasco e Sarmato aprono il “cantiere”

Per progettare il futuro dopo l’emergenza Coronavirus, i comuni di Calendasco e Sarmato hanno organizzato una serie di appuntamenti dedicati a laboratori e approfondimenti sui temi dell’economia, della scuola e della cultura con uno spazio per condividere idee e proposte. Il progetto parte oggi, lunedì 22 giugno con un webiner sull’ambiente che ospiterà anche l’assessore regionale Irene Priolo.

L’azione è finanziata dal progetto comunitario Shaping fair cities.

“La pandemia e il lockdown hanno messo in discussione tante nostre convinzioni e comportamenti. Se ripartissimo come se nulla fosse accaduto perderemmo un’occasione unica: quella di ripensare le pratiche sociali ed educative, la costruzione condivisa delle identità locali, la produzione e il lavoro in un’ottica di sostenibilità e resilienza”. È con questa motivazione che Filippo Zangrandi e Claudia Ferrari, i due giovani sindaci di Calendasco e Sarmato, annunciano che le loro amministrazioni comunali intendono mettere a punto un Piano strategico della ricostruzione e di volerlo fare coinvolgendo i cittadini e gli attori sociali dei propri territori.

Lunedì 22 giugno inaugureranno dunque il cantiere di progettualità condivisa “Calendasco e Sarmato 2030 – Riavviamo il futuro”, che consentirà a cittadini, associazioni, imprenditori, organizzazioni di proporre e discutere idee e progetti utili a ripensare il futuro delle due comunità.

Il cantiere sarà articolato in diverse attività: quattro webinar (incontri online) a tema ambiente, economia, cultura e scuola, in cui alcuni esperti di profilo locale e nazionale porteranno idee e visioni utili per la ripartenza; tre laboratori di co-progettazione gestiti en plein air, con l’obiettivo di stimolare e coinvolgere gli attori locali nella formulazione di proposte per ri-progettare spazi pubblici, attività e servizi; e uno spazio online dedicato a chi desidera proporre e discutere idee per la ripartenza che si trova all’indirizzo web calendascoesarmato2030.partecipa.online. Al termine del processo, tutte le idee raccolte saranno valutate in termini di fattibilità, coerenza con le linee di mandato e sostenibilità economica e le proposte valutate fattibili saranno incluse nel Piano Strategico per la ripartenza che sarà redatto dai due Comuni.

Il programma degli appuntamenti, si apre con il webinar “La sostenibilità mette radici”, in programma per le 16.30 di lunedì, quando in diretta Facebook sulle pagine dei due Comuni (“Comune di Calendasco” e “Comune di Sarmato”) il sindaco Zangrandi intervisterà l’assessore regionale all’Ambiente Irene Priolo sulle opportunità che la Regione offre per una ripartenza più green. In particolare si parlerà di un bando riservato ai vivai per la distribuzione gratuita degli alberi a cittadini, enti locali, istituti scolastici, associazioni e imprese.

Sempre al tema della sostenibilità sarà dedicato il secondo appuntamento in programma: un laboratorio di co-progettazione che martedì 30 giugno coinvolgerà i cittadini dei due paesi nella raccolta di idee e proposte per una “svolta green” nella ripartenza.