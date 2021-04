“Da Ottone a Genova in 40 minuti, senza ponte Lenzino due ore per Piacenza”

Il crollo di ponte Lenzino sta penalizzando ulteriormente l’economia dell?Alta Valtrebbia, alle prese con gli storici problemi collegamento con le zone più popolose e ovviamente con le difficoltà della pandemia da Covid.

Invoca una “soluzione condivisa” Giacomo Ponginibbi, presidente di Confapi Industria Piacenza, intervenendo sulla questione della ricostruzione del viadotto caduto lo scorso ottobre, lasciando di fatto isolata l’Alta Valtrebbia. “Quello che mi auguro è che si possa arrivare il prima possibile a una soluzione condivisa che tenga conto delle esigenze del territorio e degli imprenditori”.

In questi mesi, infatti, non poche sono state le difficoltà con cui le imprese della zona hanno dovuto misurarsi: la conferma arriva da Alessandro Traverso, imprenditore del biscottificio Antico Mulino di Ottone. “Di fatto la Statale 45 è gestita in due modi diversi sul versante ligure e su quello piacentino – spiega – e per arrivare a Genova ci mettiamo quaranta minuti, per arrivare a Piacenza ci mettevo un’ora e mezza quando c’era ancora il ponte, adesso invece ce ne vogliono due. Con tutti i disagi e problemi che si possono comprendere per effettuare le consegne”.

