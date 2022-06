Affaticati per Monticelli: “Transizione ecologica e rigenerazione urbana”

“Transizione ecologica e rigenerazione urbana”. Sono i punti cardine del programma elettorale di Martina Affaticati per quanto riguarda le proposte inserenti al piano nazionale di ripresa e resilienza. “Vogliamo recuperare spazi e immobili comunali oggi non utilizzati perché non idonei, con l’intenzione di restituirli alla comunità puntando su iniziative sociali e culturali” le parole del candidato sindaco sostenuto da “Monticelli Attiva”.

Per Affaticati sarà fondamentale investire anche sulla transizione ecologica: “Dobbiamo rendere più efficienti da un punto di vista energetico gli immobili comunali e infine migliorare la digitalizzazione dell’ente, favorendo l’attività dei dipendenti pubblici e quindi migliorando i servizi rivolti ai cittadini”.