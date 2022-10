Provincia, centrodestra: “Rifiutiamo le deleghe”. Strada in salita per Patelli

E’ una strada in salita quella che si profila per la neopresidente della Provincia Monica Patelli, espressione del centrosinistra. Quantomeno, dal punto di vista politico. Perché i consiglieri di centrodestra Franco Albertini, Paola Galvani, Massimiliano Morganti, Federico Bonini, Giampaolo Maloberti, Giulia Monteleone e Armando Piazza fanno sapere di “rifiutare la proposta di proseguire un’esperienza di governo dell’ente spalla a spalla, per quanto posta con metodo e garbo”.

La scelta non è irrilevante: per effetto della riforma Delrio, nonostante l’insediamento del centrosinistra all’esecutivo della Provincia, l’assemblea di corso Garibaldi resta a maggioranza di centrodestra. E un punto di contatto, per adesso, sembra lontano. L’intesa “non è possibile non tanto per una questione meramente ideologica o di bandiera, quanto per una visione coerente delle parti in campo, seppure su posizioni al servizio del territorio e non di scontro, ma di chiara contrapposizione”, ribadiscono Albertini, Galvani, Morganti, Bonini, Maloberti, Monteleone e Piazza.

“La Provincia è presieduta da un presidente di centrosinistra – aggiungono gli esponenti di centrodestra – non è quindi possibile per noi assumere delega alcuna. Saremo attenti alle istanze del territorio, ma mai proni rispetto a un eventuale quanto improbabile virata a sinistra dell’ente”. In concreto, dunque, il gruppo di centrodestra pare orientato a votare favorevolmente solo gli atti che “seguiranno la linea impressa dai precedenti mandati Albertini e Barbieri”.