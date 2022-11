“Salviamo Villa Verdi”. Salvini e Rancan chiedono l’intervento di Sangiugliano

“Signor ministro dopo molti anni siamo finalmente al Governo con un centrodestra unito e compatto. Le chiedo a nome di tutto il partito che mi pregio di rappresentare, di agire rapidamente perché l’Italia del “bel canto” possa evitare la perdita di un vero e proprio patrimonio italiano famoso in tutto il mondo”. Il commissario della Lega Emilia, capogruppo in consiglio regionale Matteo Rancan, ha inviato questa mattina una lettera al ministro della Cultura Gennaro Sangiugliano, per chiedere un intervento ufficiale del Governo per salvare Villa Verdi, antica residenza del maestro compositore Giuseppe Verdi, dopo che una sentenza della Corte di Cassazione (che ha definito la vertenza riguardante l’eredità dei discendenti del Maestro) ne ha stabilito la vendita.

Dello stesso avviso del consigliere regionale piacentino, il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini: “Condivido la preoccupazione della Lega Emilia a proposito di Villa Verdi: sono certo che il ministro Sangiuliano saprà intervenire con efficacia, evitando che un patrimonio di inestimabile valore culturale vada disperso”.

“La preoccupazione – scrive Rancan – è che tale patrimonio di inestimabile valore culturale possa andare perduto”. “Nell’ottica del raggiungimento dei comuni obiettivi e nell’interesse del Paese siamo a disposizione per qualunque necessità” conclude la missiva.