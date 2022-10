Villa Verdi, il ministro della Cultura: “Tutelare e rendere fruibile il patrimonio”

Villa Verdi da ieri è ufficialmente chiusa e il suo futuro è incerto. A riguardo, il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha attivato gli uffici tecnici per verificare la delicata situazione in cui versa il museo di Sant’Agata di Villanova, residenza nella quale abitò il compositore Giuseppe Verdi per circa cinquant’anni.

Appena insediato – sottolinea una nota del ministero della Cultura – il ministro ha chiesto una relazione al Direttore generale archeologia belle arti e paesaggio, Luigi La Rocca, alla Soprintendenza locale e ha comunicato con il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, per verificare lo stato conservativo dei luoghi e tutti gli aspetti amministrativi legati alla natura privata della proprietà del bene.

Per il Ministro Sangiuliano “Villa Verdi e i preziosi beni che vi sono contenuti hanno un’importanza fondamentale per la memoria e l’identità degli italiani e, per questo, devono essere tutelati, salvaguardati e fruibili dal pubblico”.