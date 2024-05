Con il biglietto sospeso si può regalare la cultura alle persone in difficoltà

Come il caffè, ma è un biglietto capace di aprire un modo fatto di cultura e bellezza. Anche l’arte e la cultura si fanno veicolo di solidarietà, grazie al “biglietto sospeso”

introdotto dai Musei Civici di Palazzo Farnese.

L’iniziativa, che consentirà a chiunque di donare l’ingresso a una o più sezioni museali alle persone in condizioni di fragilità sostenute dai Servizi sociali del Comune di Piacenza, è stata presentata dagli assessori Christian Fiazza e Nicoletta Corvi, insieme al direttore dei Musei Civici Antonio Iommelli e al dirigente del Settore Marketing Territoriale Daniele Cassinelli.

“Il museo deve essere sempre di più un luogo che appartiene a tutti – spiega Iommelli -. Un museo collettivo che favorisca l’incontro anche attraverso la solidarietà”.

Come funziona il biglietto sospeso

Acquistando un biglietto “sospeso” sarà possibile aprire le porte di Palazzo Farnese alle persone in difficoltà economica. I soggetti, seguiti dai Servizi sociali del Comune potranno godersi la visita al museo gratuitamente, nel rispetto della loro privacy.

Quanto costa per il donatore?

I donatori potranno scegliere di donare tre euro per una sezione dei Musei di Palazzo Farnese o per il Museo di Storia Naturale; oppure dieci euro per tutte le sezioni dei Musei di Palazzo Farnese.

Il biglietto sospeso è acquistabile presso le biglietterie dei Musei di Palazzo Farnese e del Museo di Storia Naturale. “Si tratta di un gesto di solidarietà che permette a tutti di vivere l’arte e la cultura, indipendentemente dalle proprie possibilità economiche. Insieme, possiamo fare la differenza” commenta il direttore Antonio Iommelli.