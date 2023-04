In Alta Val Tidone Albertini è l’unico candidato alle elezioni amministrative

Franco Albertini corre in solitaria. Alle 12 di ieri, termine ultimo per la presentazione delle liste elettorali, Radici e Futuro che appoggia la ricandidatura del sindaco uscente di Alta Val Tidone, è stata l’unica ad essersi presentata. Per Albertini si preannuncia quindi una corsa in solitaria, ma non del tutto scontata. Anche se la lista, una civica di centrodestra, è una sola c’è sempre un avversario da battere che è il quorum. Perché l’elezione sia valida deve andare a votare almeno la metà degli elettori di Alta Val Tidone e Albertini deve comunque portare a casa un numero di voti validi non inferiore alla metà dei votanti. Va detto che le elezioni amministrative, al contrario delle politiche dove l’astensionismo ha raggiunto livelli altissimi, sono per loro natura maggiormente partecipate. Radici e Futuro presenta una compagine di candidati la cui età media è di 48 anni.

IL SERVIZIO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’