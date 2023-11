Delegazione piacentina Cisl a Roma per chiedere modifiche alla Legge di bilancio

Una folta rappresentanza piacentina si è recata in treno a Roma per presenziare alla manifestazione nazionale del sindacato “Partecipare per crescere”.

“Siamo qui con tanti delegati provenienti da tutta Italia, per chiedere a governo e Parlamento di migliorare la manovra economica – spiega Michele Vaghini, segretario generale Cisl Parma Piacenza, -. Non è la manovra economica che la Cisl avrebbe voluto. Lo abbiamo detto tante volte. Anche se ci sono misure e provvedimenti che raccolgono proposte e rivendicazioni che la Cisl ha avanzato in questi mesi. Ma persistono ombre pesanti. È sbagliata la stretta sulle pensioni: il governo farebbe bene a ritirare l’articolo 33 che restringe aliquote e rendimenti per i futuri trattamenti pensionistici per medici, infermieri, personale degli enti locali, maestre d’asilo, ufficiali. Siamo a Roma, prosegue Vaghini, anche per lanciare, alle istituzioni e alle imprese, la sfida di un nuovo patto sociale da negoziare, costruire, per mettere al centro crescita, sviluppo, rilancio degli investimenti pubblici e privati, qualità e stabilità del lavoro”.