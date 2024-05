Caorso, Cremonesi scende in campo candidatura in zona Cesarini

A poche ore di distanza dal termine ultimo per presentare le liste, arriva la candidatura ufficiale a sindaco di Giampiero Cremonesi. A metà febbraio aveva preannunciato il suo ipotetico tentativo di riaffrontare la sfida elettorale. Ora ne dà conferma.

Caorso si prepara così a vivere la stessa identica tornata elettorale di cinque anni fa. Tre liste civiche guidate dagli stessi candidati sindaci. Il prossimo 8 e 9 giugno si replica il confronto tra: Roberta Battaglia, Antonella Codazzi e Giampiero Cremonesi.

L’imprenditore agricolo Cremonesi si propone con il gruppo “Caorso più insieme” (stesso nome e simbolo pressoché uguale, salvo qualche lieve modifica rispetto a quello del 2019).

LE DICHIARAZIONI DI GIAMPIERO CREMONESI

“La decisione di presentare la mia candidatura a sindaco è nata a seguito delle molte sollecitazioni ricevute dalla cittadinanza – spiega – espressione di una richiesta di cambiamento nel nostro paese dopo molti anni di amministrazione esercitata sempre dalle stesse persone e con poco rinnovamento delle figure di riferimento. Nelle ultime settimane abbiamo quindi lavorato per presentare una lista costituita da uomini e donne che hanno voglia di mettersi in gioco, con disponibilità e presenza, per contribuire al benessere di Caorso e soprattutto delle persone, di chi in questo paese vive, lavora, studia”.

Il consigliere uscente di minoranza continua: “Riconosciamo con rispetto il lavoro che è stato svolto dalle amministrazioni passate, convinti che si possa fare di più per migliorare i servizi rivolti ai cittadini e per fornire nuovi stimoli di sviluppo a Caorso e alle sue frazioni. Siamo mossi dal desiderio condiviso di mettere a disposizione con umiltà le nostre capacità, competenze e professionalità, applicando concretamente una chiara visione di attenzione alla cittadinanza e di sviluppo del paese. Il nostro lavoro mira a realizzare interventi concreti sulle criticità e sulle tematiche fondamentali per migliorare la qualità della vita dei cittadini. Avanzeremo proposte legate alla viabilità, alla sicurezza e alla tutela ambientale, oltre a progetti specifici per rispondere ai bisogni reali delle persone e delle famiglie. Porteremo a conclusione le opere già avviate, completandole con nuovi stimoli, e rinnoveremo i progetti già conclusi con proposte di miglioramento dei servizi. Incentiveremo la promozione del paese e del territorio attraverso la valorizzazione e il coinvolgimento di tutte le realtà, associative e non, che lo popolano e ravvivano. Confidiamo nel supporto dei caorsani che, indipendentemente dalle posizioni politiche, si riconoscono in questo obiettivo e saremo contenti di incontrare personalmente la cittadinanza in occasione delle iniziative che organizzeremo per presentare la nostra lista e il nostro programma”.