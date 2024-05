Scende in campo Angelo Frasconi: sfida a due per Castell’arquato

Alle elezioni dell’8 e 9 giugno per il comune di Castell’arquato, a concorrere per il ruolo di sindaco del borgo, oltre a Ivano Rocchetta, ci sarà Angelo Frasconi con la sua lista civica “Start”. Settantatrè anni, geometra, Frasconi è romano di nascita ma da circa 30 anni arquatese d’adozione.

Nella vita professionale ha ricoperto cariche dirigenziali e imprenditoriali. La sua vita è stata un viaggio attraverso l’arte e la cultura medievale, produce armi e dipinti nello stile dell’epoca, studia la falconeria – la sua passione – e ha contribuito a far nascere la scuola d’arme Gens Innominabilis.

LE DICHIARAZIONI DI ANGELO FRASCONI

“Per Castell’arquato – afferma Frasconi – desidero una rinascita. L’amore per il bello è una cultura che investe anche il nostro stile di vita. Insieme, possiamo costruire un futuro che rispetti la nostra storia e nello stesso tempo guardi avanti per rendere Castellarquato ancora più accogliente e vivibile. Una visione nuova di governance, rivolta alle diverse esigenze, che tenga conto della qualità della vita e di un insieme di bellezze che caratterizzano questo borgo, uno tra i più belli d’Italia. Un paese che, in tutti questi anni, non è stato in grado di dare risposte concrete alle varie generazioni, non ha costruito lavoro, coltivato intelligenze, offerto servizi, preservato e innovato il turismo consapevole.

Per il borgo occorre un turismo non di “massa’’ ma diremmo di nicchia, dove l’arte e la cultura ne facciano un connubio tra pregio e fruizione”. La squadra di Angelo Frasconi unisce diverse generazioni: “E’ la peculiarità e la forza di questa lista, le diverse percezioni e sensibilità saranno espressione di scelte mirate e non casuali. Inoltre, valore aggiunto, la forte presenza femminile. Dal mio punto di vista – prosegue il candidato sindaco – Castellarquato deve recuperare nuova linfa vitale, deve dimostrare che ha un’anima capace di far coesistere i bastioni medievali e la contemporaneità. Basta “ragnatele’’ e luoghi ammuffiti, la vita deve ripartire.

“Start” è per una buona partenza”. La lista sarà formata da Luca Acquaviva, Giorgio Bertuzzi, Fabrizia Boiardi, Tiziana Bottarelli, Simona Cantarelli, Luciana Dallabona, Maria Costanza Fedeli, Eugenio Furlattini, Stefano Monica, Sarah Pozzoli, Angela Trasburgo e Patrizia Troni. Frasconi conclude: “Start nasce dalla volontà di coloro che ne fanno parte, di provare a porre fine a questa sorta di inerzia in cui è caduto, in 15 anni, il nostro paese.

Non è certamente con le dichiarazioni d’intenti che si può garantire il buon governo amministrativo del paese, ma con la consapevole volontà, il senso civico e la piena assunzione di responsabilità, possiamo permetterci di “partire’’, con obiettivi e valori indiscutibilmente condivisi. Una vera unità di intenti, unire le capacità, mettendole al servizio del bene comune”.