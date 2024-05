Elezioni: in quattro comuni lo sfidante è il quorum, interviste ai candidati

Sono 28 i comuni al voto nel Piacentino l’8 e il 9 giugno per il rinnovo delle amministrazioni locali. In quattro comuni (Besenzone, Morfasso, San Pietro in Cerro e Sarmato) si è presentato solo un candidato sindaco, in tutti i comuni si tratta del primo cittadino uscente. Lo sfidante, dunque è il quorum per evitare il commissariamento.

LE CONDIZIONI PER ESSERE ELETTI SINDACI

Per essere eletti sindaci, devono verificarsi due condizioni: che vada a votare almeno il 40% degli elettori (esclusi quelli all’estero) e che il numero di voti validi non sia inferiore al 50% di chi si è recato alle urne.

LE INTERVISTE AI CANDIDATI