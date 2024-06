Sette nuovi sindaci sono donna, 16 riconferme LA MAPPA INTERATTIVA

Terminata la frenesia dello spoglio elettorale, superate le emozioni – o le delusioni – degli esiti finali, è arrivato il momento delle analisi del voto delle elezioni amministrative 2024 che hanno coinvolto 28 comuni del Piacentino, 63 candidati sindaco e oltre 86.700 elettori. Se per quelle politiche è ancora presto e soprattutto sono di competenza dei vari schieramenti, quelle numeriche possono già essere affrontate.

MASCHI E FEMMINE

E allora si scopre che venti nuovi sindaci sono maschi, sette sono femmine. Il totale fa 27, perché a Zerba la sfida tra i due candidati – un uomo e una donna – è terminata a pari merito: 50% ciascuno dei 56 voti validi totali. Andranno quindi al ballottaggio.

RICONFERME

La tornata elettorale ha premiato il lavoro svolto da molti sindaci uscenti: dei 27 primi cittadini eletti 16 sono riconferme.

ORIENTAMENTO POLITICO

Dando uno sguardo al posizionamento politico, come per l’esito delle votazioni europee hanno prevalso le liste di orientamento centrodestra: escludendo sei Comuni in cui la lista del sindaco vincitore è puramente civica, gli altri 21 (escludendo Zerba) si ripartiscono in 14 al centrodestra e 7 al centrosinistra.

