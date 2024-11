Regionali, è iniziato lo spoglio: De Pascale al 55%, Ugolini al 41. I dati in diretta

Dopo 1.246 sezioni scrutinate su un totale di 4.529 in Emilia Romagna è Michele De Pascale (esponente del centrosinistra sostenuto da cinque liste) con il 55,88% dei voti a condurre la corsa che decreterà il prossimo presidente della Regione.

Dietro di lui, con il 41,04% dei voti, l’esponente del centrodestra (sostenuta da quattro liste) Elena Ugolini.

Staccato in terza posizione Federico Serra (Rifondazione comunista) con l’1,86% dei voti. In ultima posizione, al quarto posto, Luca Teodori (lista civica “Lealtà Coerenza Verità”) con l’1,21% dei voti.

LO SPOGLIO IN TEMPO REALE