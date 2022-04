La Ue rivoluziona il web: stop a fake news e offese, più tutela per minori e consumatori

La presidente della Commissione europea, Ursula Von Der Leyen, lo ha definito “storico”.

Dopo 16 ore di maratona negoziale tra i rappresentanti della Commissione, del Consiglio e del Parlamento europeo, è stato approvato il Digital Services Act (Dsa), in sostanza un nuovo manuale di regole che i giganti come Google, Amazon, Facebook e Apple dovranno seguire per supervisionare i contenuti online, assumersi la responsabilità di ciò che circola sulle loro piattaforme, e proteggere gli utenti.

Il principio cardine è uno: “Ciò che è illegale offline lo deve essere anche online”, l’obiettivo è regolamentare il far west in cui si è trasformata ormai da anni la Rete.

Le nuove misure aggiornano la direttiva comunitaria sull’e-commerce datata 2000, quando le Big Tech erano ancora allo stato embrionale. E le costringono a vigilare sui contenuti in modo più attivo. Vale a dire rimuovendo “prontamente” tutto ciò che è illegale o nocivo non appena ne vengono a conoscenza.

Un precetto valido anche per i canali di vendita online, che dovranno verificare l’eventuale presenza di prodotti contraffatti e l’identità dei venditori.

Questo, ha ammonito la vicepresidente dell’esecutivo Ue, Margrethe Vestager, perché le piattaforme devono essere ritenute “responsabili dei rischi che i loro servizi possono comportare per la società e per i cittadini”.

Tra le novità è previsto anche uno stop alle pubblicità mirate sui minori, alla profilazione degli utenti in base a religione, sesso o preferenze sessuali, e alle tecniche manipolative come i modelli oscuri che costringono le persone a fare clic sui contenuti. I divieti sono poi accompagnati da precisi obblighi di trasparenza e di tutela dei diritti fondamentali (pluralismo dei media compreso) che trovano ancora più legittimazione in tempo di Covid e di guerra in Ucraina.

Tutte le grandi aziende del tech con oltre 45 milioni di utenti nell’Ue saranno costrette a rivelare alle autorità europee come affrontano la disinformazione e la propaganda.

E, ancora, ad aprire i propri algoritmi e a disporre di personale adeguato per gestire la moderazione dei contenuti, anche considerando che gli utenti avranno il diritto di presentare reclami (e dare vita a vere e proprie class action) nella propria lingua.

A far rispettare le regole ci penserà la Commissione europea, che è già al lavoro per rinforzare il suo organico.

Le multinazionali che non seguiranno i dettami rischiano multe fino al 6% del loro giro d’affari annuo globale o di incappare nel divieto di operare sul suolo europeo.

Sanzioni pesanti, in linea con quelle già licenziate dall’Ue lo scorso 24 marzo con il via libera al pacchetto gemello Dma (Digital Markets Act) per combattere pratiche di mercato sleali e distorsioni della concorrenza da parte delle Big Tech.

Così, è l’avvertimento del commissario europeo per il Mercato interno, Thierry Breton, la stretta è completa e nessuno potrà più pensare di essere “too big to care”, troppo grande per preoccuparsi delle conseguenze delle sue condotte.

Un messaggio chiaro soprattutto per la Silicon Valley – che ora ha quindici mesi di tempo per adeguarsi – e che Von Der Leyen ha definito “forte” per i “Paesi in tutto il mondo”. Al punto da meritare il plauso di Barack Obama, più avvezzo a tutelare i giganti del web a stelle e strisce nei suoi anni di presidenza. “Le nuove leggi dell’Ue per regolamentare gli abusi che si vedono nelle Big Tech sono tra le più radicali degli ultimi anni”, ha osservato l’ex inquilino della Casa Bianca. E, sebbene l’approccio potrebbe non essere il più idoneo per gli Stati Uniti, ora è l’Europa a indicare la via da seguire.

LA POSIZIONE ITALIANA

“Con l’accordo politico sulla legge sui servizi digitali (Dsa) l’Europa inaugura una nuova stagione: quella della piena correttezza e democrazia digitale, per cui ciò che è illecito offline lo è anche online”. Lo ha affermato il ministro per l’Innovazione tecnologica e la transizione digitale, Vittorio Colao. “L’Italia – spiega – ha partecipato attivamente al negoziato, contribuendo a raggiungere risultati importanti che ristabiliscono fondamentali principi a tutela di cittadini e imprese europee. Il Dsa si applicherà a tutti gli intermediari online che operano in Europa, introducendo obblighi graduati sulla base della natura dei servizi e proporzionati al numero degli utilizzatori, così da bilanciare la tutela degli utenti con le esigenze del mercato e dell’innovazione. Le piattaforme di vendita online – prosegue – dovranno tracciare i propri fornitori, così che merci contraffatte e contenuti illegali verranno intercettati tempestivamente e altrettanto velocemente rimossi, mentre piattaforme e motori di ricerca online di rilevante dimensione saranno soggetti a obblighi rigorosi. Inoltre le interfacce ingannevoli, note come dark patterns, saranno vietate come pure le pratiche ingannevoli. La trasparenza e l’informazione corretta verrà assicurata ad ogni livello e per ogni servizio, mentre si potrà scegliere se essere profilati dalle grandi piattaforme e dai grandi motori di ricerca. Infine, le piattaforme accessibili ai minori dovranno mettere in atto speciali misure di protezione e sarà vietata la pubblicità mirata basata sull’uso dei dati personali dei minori”.

