Contro l’innalzamento dei mari, ecco Oceanix: in Corea del Sud la città galleggiante

Visto che sembra sempre più difficile fermare il surriscaldamento globale e il conseguente scioglimento dei ghiacciai, con tutti i problemi che ciò comporta, c’è chi sta investendo per costruire nuove città direttamente sull’acqua, in modo da non subire gli effetti nefasti dell’innalzamento del livello dei mari.

Si chiama Oceanix Busan il primo prototipo al mondo di una comunità galleggiante resiliente e sostenibile, progettato dall’omonima società, che ha ottenuto il sostegno addirittura delle Nazioni Unite.

Primo punto fermo: sarà costruita in Corea del Sud, sul largo di Busan.

I quartieri saranno interconnessi e sorgeranno su una superficie di 6,3 ettari (15,5 acri), per ospitare una comunità di 12.000 persone, ma con il potenziale per espandersi fino a oltre 100.000 residenti.

Ogni isola galleggiante sarà costruita in legno. Alle piattaforme galleggianti si affiancheranno decine di avamposti produttivi con pannelli fotovoltaici e serre.

Ogni quartiere sarà dotato di sei sistemi integrati per generare l’energia necessaria in loco, trattare la propria acqua, riciclare i rifiuti, seguendo il principio dell’economia circolare.

Gli edifici saranno bassi e distribuiti per bilanciare il peso in modo uniforme. Sul tetto pannelli fotovoltaici per raccogliere energia per il quartiere.

I grandi giardini d’inverno sono pensati per fornire ambienti a temperatura controllata per coltivare cibo e fornire sollievo nei freddi mesi. La vegetazione fornirà ombra e ridurrà i costi di raffreddamento nei mesi estivi più caldi.

Oceanix Busan viene definita dai promotori “la prima comunità resiliente galleggiante al mondo, che apre la strada a future infrastrutture galleggianti, per aiutare le città costiere minacciate dall’innalzamento del livello del mare ad adattarsi. Il progetto è ancorato agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, incanalando i flussi di energia, acqua, cibo e rifiuti per creare un progetto per una metropoli marittima modulare. Stiamo imparando dalla natura e dalle persone allo stesso modo. Gli esagoni centrali nel design della piattaforma sono caratterizzati dalla capacità delle api di fare un uso efficiente dello spazio utilizzando poche risorse”.

Se i piani saranno rispettati, Oceanix vedrà la luce nel 2025.

Unici dati che mancano, per il momento: costi e prezzi.

