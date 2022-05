Futuro delle auto elettriche? “Servono stazioni di ricarica ed energia rinnovabile”

Il presente, ma soprattutto il futuro delle auto elettriche, nell’uso comune e nelle competizioni, è uno dei temi affrontati ai convegni tenuti al Politenico nell’ambito di “Cultura e motori”, la tre giorni organizzata assieme al Cpae, Club piacentino auto d’epoca.

La nuova tendenza di realizzare vetture elettriche – la prospettiva dell’Unione Europea è quella di un parco macchine completamente a emissioni zero entro il 2035 – non ha solo aspetti positivi, secondo il relatore Lorenzo Morello docente di ingegneria dell’Autoveicolo al Politecnico di Torino.

“Oggi ci sono in Italia circa 20mila punti di distribuzione carburante – spiega Morello – e per fare un pieno occorrono circa 3 minuti. Per ricaricare un’auto elettrica servono, nella migliore delle ipotesi, 60 minuti: venti volte tanto”. Quindi il numero di punti di ricarica dovrebbe essere di 400mila.

“E poi – conclude – c’è il problema dell’incremento di produzione di energia elettrica, che deve essere rinnovabile”.