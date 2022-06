Ecco le medicine formato gel, la rivoluzione per chi non riesce a deglutire le pastiglie

Pillole e compresse difficili da deglutire, addio.

I principi attivi dei farmaci possono essere veicolati in maniera alternativa attraverso un gel a base di oli vegetali che è gradevole al gusto, poco costoso, stabile anche fuori dal frigorifero e non richiede acqua per la somministrazione.

Lo hanno messo a punto i ricercatori del Massachusetts institute of technology (Mit) guidati dal gastroenterologo e bioingegnere Giovanni Traverso, in collaborazione con il Brigham and Women’s Hospital.

Alla luce dei risultati ottenuti nei primi test sugli animali, pubblicati sulla rivista Science Advances, il gel sarà a breve sperimentato anche sull’uomo.

Il prodotto potrebbe rappresentare una svolta per i bambini, ma anche per gli anziani e gli adulti con problemi neurologici che faticano a ingoiare le pillole, ad esempio dopo un ictus.

Le sue caratteristiche potrebbero renderlo utile soprattutto nei Paesi poveri o in via di sviluppo, dove non c’è acqua potabile e dove non è possibile mantenere la catena del freddo per la conservazione.

Per mettere a punto una formulazione compatibile con i farmaci che non possono essere disciolti in acqua, i ricercatori hanno deciso di sviluppare un gel a base di oli vegetali (come olio di sesamo, semi di cotone o lino) già usati nell’industria alimentare. Hanno così ottenuto gel di diverse consistenze, più simili a frullati oppure a yogurt e budini.

Grazie alla consulenza di assaggiatori professionisti, hanno selezionato le formulazioni più appetibili e le hanno usate per veicolare tre farmaci che l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) considera essenziali per i bambini: praziquantel contro le infezioni parassitarie, lumefantrina contro la malaria e azitromicina contro le infezioni batteriche.

Per ogni farmaco, il gel ha permesso di veicolare dosi uguali o superiori a quelle assorbite grazie alle compresse. I ricercatori hanno anche dimostrato che un farmaco idrosolubile (l’antibiotico moxifloxacina cloridrato) può essere somministrato con il gel. Per la conservazione e somministrazione del prodotto, infine, è già stato progettato un dispenser simile a una confezione di yogurt comprimibile, dotato di scomparti per separare le dosi.

