Proclamati al Dex di Piacenza i vincitori delle Olimpiadi dell’automazione Siemens

Dopo mesi di sportiva rivalità tra le classi partecipanti, si sono concluse le Olimpiadi dell’automazione Siemens 2022. Presso il Digital Experience Center di Piacenza sono stati proclamati i vincitori della 13° edizione della competizione riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione, all’interno del Programma nazionale della valorizzazione delle eccellenze.

Dopo il benvenuto da parte di alcuni rappresentanti del management di Siemens in Italia e un breve messaggio da parte del ministero dell’istruzione, è stata l’ora di svelare i nomi dei giovani vincitori per tutte le categorie di premio previste dal concorso, che quest’anno ha confermato, ancora una volta, l’importanza e il valore di una stretta sinergia tra mondo della scuola e mondo del lavoro. Ne è perfetta testimonianza la collaborazione nata tra la maggior parte delle scuole partecipanti alle Olimpiadi dell’automazione di Siemens e alcune tra le maggiori realtà del territorio.

I primi premi conferiti da Siemens sono stati quelli per la categoria “Junior”. Sul gradino più alto del podio è salito l’Itis Leonardo Da Vinci di Parma, seguito da l’IIS Alessandrini-Marino di Teramo e dall’IIS Enrico Mattei di Vasto, in provincia di Chieti. Grande prova di ingegno per la Regione Abruzzo che ha portato a casa un totale di ben tre award (due nella categoria “Junior” e uno in quella “Senior”). Il progetto aggiudicatosi il primo premio, dal titolo “Automazione controllo qualità”, si è basato su un prototipo di gestione di un fine linea, con funzionalità di controllo del peso multiprodotto e di pallettizzazione con logistica differenziata.

[email protected]