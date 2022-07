Nuove immatricolazioni: le auto elettriche volano in Europa, ma crollano in Italia

Nel secondo trimestre del 2022, le vendite di veicoli elettrici a batteria hanno continuato a crescere nell’Unione europea, arrivando al 9,9% delle immatricolazioni totali di autovetture.

Le ibride plug-in hanno rappresentato l’8,7% della quota di mercato, in aumento rispetto all’8,4% del secondo trimestre del 2021, nonostante il calo del numero di unità vendute.

Le auto a benzina e diesel hanno subito cali significativi durante questo periodo di tre mesi, portando a una contrazione della quota di mercato (55,8% per diesel e benzina insieme). È quanto emerge dal report di Acea, l’associazione europea dei costruttori di automobili.

AUTO A BENZINA E DIESEL

Da aprile a giugno 2022, le auto a benzina e diesel hanno perso quote di mercato nell’Unione Europea, passando dal 62,0% del secondo trimestre 2021 al 55,8% del secondo trimestre di quest’anno. La quota di mercato della benzina è scesa di oltre 3 punti percentuali, rappresentando il 38,5% delle vendite totali, mentre quella del diesel è scesa al 17,3% delle immatricolazioni totali di autovetture (dal 20,2% nello stesso periodo del 2021). In termini di unità, le vendite di benzina sono crollate del 22,2% in tutta l’Ue, con 909.703 auto vendute. Il diesel ha registrato un calo ancora più marcato (-27,7%), per un totale di 409.174 unità.

VEICOLI A PROPULSIONE ALTERNATIVA

Nel secondo trimestre del 2022, le immatricolazioni di veicoli elettrici a batteria (Bev) nell’Ue sono cresciute dell’11,1%, raggiungendo 233.413 auto vendute. Tra i mercati chiave della regione, Spagna e Francia hanno contribuito alla performance positiva dei Bev, registrando aumenti a due cifre (rispettivamente +22,0% e +18,6%). L’Italia, invece, ha registrato una perdita sostanziale (-19,6%), mentre la Germania ha registrato una leggera tendenza negativa (-0,5%). I veicoli elettrici ibridi plug-in (Phev) hanno ampliato la loro quota di mercato durante il periodo, nonostante un calo a due cifre delle unità vendute (-12,5% a 206.501 auto).

Ad eccezione della Spagna (+11,3%), tutti i principali mercati hanno registrato un calo delle vendite di Phev: Francia (-17,4%), Germania (-16,9%) e Italia (-6,9%).

Le vendite di veicoli ibridi elettrici (Hev) nell’Unione Europea sono diminuite del 2,2% nel secondo trimestre dell’anno. Tuttavia, a causa del significativo calo delle vendite di autovetture ad alimentazione tradizionale, gli Hev hanno aumentato la loro quota di mercato complessiva (22,6%).

I quattro principali mercati della regione hanno registrato risultati contrastanti. Francia e Spagna hanno registrato una crescita (rispettivamente +7,2% e +2,7%). L’Italia e la Germania hanno invece registrato un calo (rispettivamente -9,3% e -6,5%).

Le immatricolazioni di veicoli a gas naturale (Ngv) in tutta l’Unione europea sono crollate del 62,9%, con 4.983 unità vendute in questo periodo.

Questo calo è dovuto principalmente alla diminuzione in Italia, che rappresenta la maggior parte delle vendite nella regione. I veicoli alimentati a Gpl hanno invece registrato un aumento delle vendite (+7,9%), raggiungendo le 64.152 unità nel secondo trimestre dell’anno.

Tre su quattro dei maggiori mercati della regione hanno registrato forti incrementi: Spagna (+57,6%), Francia (+21,9%) e Germania (+10,3%). L’Italia ha invece registrato un calo (-5,1%).

