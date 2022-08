Il circuito di Monza sarà la prima pista di Formula 1 presente nel metaverso

L’autodromo nazionale di Monza è il primo circuito ad entrare nel metaverso e lo fa in occasione dei suoi cento anni.

La storica pista di Formula 1 sarà ricreata nell’universo virtuale e sarà fruibile dai tifosi per assistere da remoto ad eventi, visitare il circuito e le strutture riprodotte in tre dimensioni, partecipare a contest legati al motorsport.

L’annuncio è stato dato da Alessandra Zinno, direttore generale dell’autodromo.

Il lancio ufficiale del Monza Meta Circuit, la land del Circuito nel metaverso, avverrà nel fine settimana tra il 9 e l’11 settembre in occasione del Formula 1 Pirelli Gran Premio d’Italia 2022.

L’autodromo potrà essere visitato gratuitamente dai tifosi nel metaverso italiano The Nemesis. Attraverso il proprio computer o smartphone, gli utenti potranno scegliere un avatar ed accedere al mondo virtuale e interattivo, prendendo parte ad esperienze immersive e incontrando altri appassionati.

“Lo scorso anno siamo stati i primi a lanciare gli Nft del circuito e da settembre saremo presenti nel metaverso, segnando ancora una volta un primato – ha spiegato Zinno – il Monza Meta Circuit fornirà nuove opportunità di interazione non solo con il pubblico, ma anche con clienti e sponsor”.

Il Monza Meta Circuit sarà realizzato dalla start up italiana Rocket Dreams attraverso Nfactory. La factory specializzata in prodotti per il Metaverso seguirà la progettazione degli ambienti virtuali e delle esperienze offerte agli utenti, supportata da Wheelz Magazine per la brand strategy.

