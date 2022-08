Sicurezza on line, le tre mosse di Whatsapp per aumentare la privacy di chi chatta

Mark Zuckergerg è sceso in campo in persona per annunciare una pioggia di novità per Whattsapp. E ancora una volta il tema è la privacy, argomento che resta in cima alle priorità sia per il fondatore di Facebook, sia nel dibattito istituzionale e non solo.

La piattaforma di messaggistica istantanea è protetta da una crittografia end-to-end che nel tempo ha reso sicure le interazioni e la privacy, ma questo non la mette al riparo dalla concorrenza di altre piattaforme.

Così arrivano tre importanti novità e funzionalità che sembrano dare risposta alle richieste di molto utenti: uscire dalle chat di gruppo senza avvisare tutti i partecipanti, decidere chi può vedere quando si è online e impedire gli screenshot dei messaggi visualizzabili una sola volta.

“Continueremo a creare nuovi modi per proteggere i vostri messaggi – ha detto Zuckerberg in un post su Fb – e a mantenerli privati e sicuri come nelle conversazioni di persona. La tutela della privacy è parte del Dna di Whatsapp e per questo non smetteremo mai di ideare nuovi modi per proteggere le vostre conversazioni private, ha aggiunto. Crediamo che la messaggistica e le chiamate debbano essere sempre private e sicure come lo sono le conversazioni che avvengono di persona, senza nessuno nei dintorni”.

La prima modifica è la possibilità di uscire silenziosamente dai gruppi: “Ci piacciono le chat di gruppo – spiegano da Meta – ma in alcuni casi non vorremmo farne parte per sempre. Adesso sarà possibile uscire da un gruppo in forma privata, senza che questo sia reso noto a tutti. Invece di notificare all’intero gruppo l’uscita di una persona, limiteremo la notifica ai soli amministratori”.

La seconda novità è quella di scegliere chi può vedere quando si è online: “Vedere quando gli amici o i familiari sono online ci aiuta a rimanere in contatto – aggiunge – ma tutti abbiamo avuto momenti in cui volevamo controllare Whatsapp senza far sapere di essere connessi. Stiamo così introducendo la possibilità di selezionare chi può o non può vedere quando si è online. Questa funzione sarà disponibile per tutti gli utenti a partire da questo mese”.

Infine, il blocco degli screenshot per i messaggi visualizzabili una sola volta: “Sono già un modo estremamente popolare per condividere foto o contenuti multimediali che non devono essere conservati. Stiamo abilitando il blocco degli screenshot per i messaggi visualizzabili una sola volta in modo da garantire un ulteriore livello di protezione”.

