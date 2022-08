Pannelli trasparenti nelle finestre: il fotovoltaico per chi non ha spazio sul tetto

Il fotovoltaico sembra ogni giorno di più l’unico futuro possibile per ottenere energia sostenibile e abbattere la dipendenza dal gas russo.

Spesso, però, chi vuole installare i pannelli incontra diverse difficoltà. Non ultima quella della posizione in cui metterli e degli spazi disponibili.

Ma c’è chi ha deciso di usare il vetro, uno dei materiali considerati più sostenibili, per risolvere il problema.

Quale è il vantaggio? Semplice: il pannello solare è nascosto all’interno delle vetrate, diventando così praticamente invisibile e non ingombrando alcuno spazio ulteriore.

Uno dei progetti che si sta sempre più diffondendo si chiama Glass to Power e nasce nel 2016 come spin-off dell’Università degli Studi di Milano Bicocca grazie all’interesse scientifico dei professori Sergio Brovelli e Francesco Meinardi e dalla volontà di Management Innovation, un’azienda di scouting e consulenza per l’innovazione tecnologica, di trasferire al mondo del business questa innovazione.

La loro “mission” è realizzare vetrate fotovoltaiche trasparenti, esteticamente piacevoli, integrabili invisibilmente nelle architetture degli edifici per allinearli agli standard Near zero energy building (Nzeb), restituendo e migliorando il comfort abitativo di chi li occupa.

Le vetrate di Glass to Power sono parte dell’involucro edilizio, producono energia elettrica, attuano isolamento termico ed acustico e concorrono a rendere autonomi gli edifici riducendo i fabbisogni energetici. Come è possibile? Imbevendo di nanoparticelle le lastre trasparenti, che possano così convertire la luce naturale in raggi infrarossi e infine in corrente elettrica.

La finestra è così in grado di produrre energia elettrica attraverso le radiazioni solari.

