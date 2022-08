Scatto green della California: entro il 2035 in vendita solo auto a zero emissioni

Tutte le nuove auto vendute in California dovranno essere a emissioni zero entro il 2035, secondo una proposta di legge approvata questa settimana nello Stato americano sempre all’avanguardia sulla transizione energetica.

La misura formalizza gli obiettivi fissati nel settembre 2020 dal governatore democratico Gavin Newsom e dovrebbe spingere altri Stati a seguirne l’esempio.

Il progetto prevede varie fasi. Il target è costituito da veicoli sia diesel sia a benzina. Entro il 2026, un terzo delle vendite di auto dovrà essere costituito da veicoli a “zero emissioni” (dunque alimentati a elettricità, idrogeno e alcuni ibridi), percentuale che sale a due terzi delle vendite entro il 2030.

“È fondamentale non solo per la California, ma per gli Stati Uniti e per il mondo”, spiega il “parlamento” californiano.

La California, con i suoi oltre 40 milioni di consumatori, è il più grande mercato degli Stati Uniti e i suoi standard hanno un impatto sulla produzione di tutto il Paese.

General Motors ha già annunciato nel gennaio 2021 l’intenzione di non costruire più auto con emissioni inquinanti entro il 2035, anche se non si è impegnata apertamente a offrire solo veicoli elettrici tra 13 anni.

L’approvazione della misura californiana arriva a una settimana dalla firma del presidente Usa Joe Biden di un massiccio piano di investimenti per il clima e la salute, che comprende un pacchetto di 370 miliardi di dollari per ridurre le emissioni di gas serra del 40% entro il 2030.

Negli ultimi anni, molti Paesi, soprattutto in Europa, hanno cercato di limitare l’inquinamento del settore automobilistico. Il Regno Unito, Singapore e Israele si sono impegnati a porre fine alle vendite di nuovi veicoli a benzina e diesel entro il 2030, mentre la Norvegia si è impegnata per il 2025.

L’attività umana, compreso l’uso di combustibili fossili, ha portato gli scienziati a credere che il riscaldamento globale abbia contribuito a eventi meteorologici più frequenti e gravi. Una delle soluzioni per combattere il riscaldamento globale, secondo gli esperti, è limitare le emissioni inquinanti dei combustibili fossili.

