Quante radiazioni emettono i cellulari? On line la classifica per scoprire i migliori

Parlare al cellulare espone il nostro corpo alle radiazioni emesse dagli apparecchi.

I danni a breve e soprattutto a lungo termine sull’essere umano sono da anni al centro del confronto tra gli studiosi, anche se è la stessa Associazione italiana per la ricerca sul cancro ad aver smentito fermamente, per i dati ad oggi in suo possesso, una possibile correlazione tra utilizzo dei telefonini e tumori al cervello.

In molti chiedono comunque che le radiazioni a radiofrequenza (Rfr) degli smartphone siano riportate esplicitamente dai produttori sulle confezioni o sulle le schede tecniche, dati che oggi si trovano molto difficilmente.

Per tenere aggiornati i propri cittadini, l’Ufficio federale tedesco per la protezione dalle radiazioni (Bundesamt für Strahlenschutz) ha pubblicato un database online attraverso il quale è possibile verificare i valori Sar degli smartphone più usati.

Il portale, costantemente aggiornato, include molti dei modelli in vendita sul mercato.

Ma cos’è esattamente l’indice Sar (Specific absorption rate -Tasso di assorbimento specifico)? È l’unità di misura che rappresenta la quantità di energia elettromagnetica assorbita dal corpo quando si utilizza un dispositivo mobile. In Europa la soglia massima è di 2,0 Watt/Kg su 10 grammi di tessuto corporeo per 6 minuti; negli Stati Uniti è di 1,6 W/Kg su 1 grammo di tessuto.

Come riporta il sito greenme.it, secondo il Bfs tedesco, un dispositivo con un valore Sar di 0,6 w/kg è considerato a bassa radiazione e i cellulari che non superano un valore Sar di 0,5 watt per chilogrammo soddisfano i requisiti più elevati dell’etichetta ambientale “Blue Angel”.

Lo stesso sito elenca alcuni dei dispositivi con livelli di emissione più alti, che tuttavia presentano comunque indici assolutamente nella norma:

Motorola Edge: 1,68 W/kg

ZTE Axon 11 5G: 1,59 W/kg

Asus ZenFone 6: 1,57 W/kg

OnePlus 6T: 1,55 W/kg

Sony Xperia XA2 Plus: 1,41 W/kg

Xiaomi Mi A1: 1,75 W/kg

OnePlus 5T: 1,68 W/kg

Huawei Mate 9: 1,64 W/kg

Xiaomi Mi Max 3: 1,58 W/kg

Ed ecco invece alcuni dei dispositivi mobili con i livelli di emissione più bassi:

Zte Blade V10: 0,13 W/kg

Galaxy Note 10+: 0,19 W/kg

Galaxy Note 10: 0,21 W/kg

LG G7 ThinQ: 0,24 W/kg

Huawei P30: 0,33 W/kg

Xiaomi Redmi Note 2 (0,34 W/kg)

Honor X8 (0,84 W/kg);

Apple iPhone 11: 0,95 W/kg

Tutti i produttori, all’interno dei propri siti web, hanno comunque schede tecniche che riportano gli indici Sar dei vari prodotti che hanno in commercio.

