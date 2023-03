Negli anni Settanta e Ottanta facevano notizia le vittorie dei primi programmi per computer contro i campioni di scacchi o dei videogame.

Oggi la situazione si è completamente ribaltata. Così ha fatto il giro della comunità tecnologica, ma non solo, la sconfitta dell’Intelligenza artificiale avanzata contro un essere umano al gioco da tavolo Go, in cui due giocatori alternano la posizione di pietre nere e bianche su una griglia 19×19, cercando di circondare le pietre dell’avversario e di chiudere la maggior quantità di spazio possibile.

La sfida uomo-macchina era iniziata nel 2016, quando la prima vittoria di un computer era stata vista come una pietra miliare nell’ascesa dell’intelligenza artificiale.

Kellin Pelrine, un giocatore americano amatoriale, ha battuto la macchina sfruttando una falla precedentemente sconosciuta, identificata da un altro computer. Ma il confronto testa a testa, in cui ha vinto 14 delle 15 partite, è stato intrapreso senza il supporto diretto di software.

