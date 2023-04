Un mondo di rinnovabili: l’83% della nuova energia arriva da acqua, sole e vento

Grazie a una crescita record trainata dal fotovoltaico, alla fine del 2022 la potenza mondiale di generazione di energia rinnovabile ammontava a 3.372 Gigawatt.

L’idroelettrico rappresentava la quota più grande, con 1.256 GW. Seguivano l’energia solare e quella eolica, con capacità totali di 1.053 GW e 899 GW rispettivamente. Poi 149 GW di bioenergia e 15 GW di geotermia, oltre a 524 Megawatt di energia marina.

Lo rivela il rapporto Renewable Capacity Statistics 2023, pubblicato dall’Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (Irena).

La capacità di generazione rinnovabile è aumentata di 295 GW nel 2022: una crescita del 9,6% rispetto al 2021. L’83% della nuova potenza installata nel mondo lo scorso anno è arrivata dalle rinnovabili.

L’energia solare ha continuato a guidarne la diffusione, con un aumento di 192 GW (+22%), seguita dall’energia eolica con 75 GW (+9%), dall’idroelettrico con 21 GW (+2%) e dalla bioenergia di 8 GW (+5%). L’energia geotermica è aumentata di soli 181 MW.

L’energia solare e quella eolica rappresentando insieme il 90% della potenza rinnovabile installata nel 2022.

Il traino di Asia e Cina

L’Asia ha rappresentato circa il 60% della nuova capacità nel 2022, aumentando la sua capacità rinnovabile di 174,9 GW per raggiungere 1,63 TW (48% del totale globale). Una grande parte di questo aumento è avvenuto in Cina (+141 GW).

La capacità in Europa e Nord America è aumentata rispettivamente di 57,3 GW (+8,8%) e 29,1 GW (+6,3%).

L’Africa ha continuato ad espandersi costantemente con un aumento di 2,7 GW (+4,8%), leggermente superiore rispetto all’anno scorso, mentre l’Oceania ha continuato la sua crescita a doppia cifra con un’espansione di 5,2 GW (+10,6%), principalmente grazie all’Australia, Anche il Sud America è continuato su un trend positivo, con un’espansione di capacità di 18,2 GW (+7,4%). Aumento record in Medio Oriente, con 3,2 GW di nuova capacità commissionata nel 2022 (+12,8%).

