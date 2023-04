È in programma a Rottofreno l’installazione di almeno cinque dispositivi per la ricarica di auto elettriche.

È stato infatti predisposto dal Comune il bando rivolto agli operatori economici, in scadenza lunedì 8 maggio. “In considerazione dell’aumento dei veicoli elettrici in circolazione, abbiamo intenzione di dotarci nel prossimo periodo di una rete di ricarica per veicoli elettrici e ibridi plug-in – spiega il sindaco Paola Galvani – questo bando consentirà al territorio comunale e alla sua rete commerciale di essere attrattivo alla sosta dei proprietari di veicoli a propulsione elettrica. Una spinta decisa verso la mobilità sostenibile”.

L’assessore ai Lavori pubblici Gianmaria Pozzoli anticipa i siti dove si potrà ricaricare il veicolo elettrico.

Tre saranno in altrettante piazze a San Nicolò: Eugenio Montale (dove sorgerà la nuova Casa di comunità e ci sono i distributori di acqua e latte), Donatori Organi (cuore del paese) e Annibale Barca (fianco scuole medie, vicinissima alla via Emilia).

Due si troveranno a Rottofreno, in piazza Guglielmo Marconi (sede municipale) e in via Walter Tobagi (polo scolastico e sportivo).

