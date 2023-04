Secondo le stime delle Nazioni Unite pubblicate oggi, l’India dovrebbe superare la Cina come Paese più popoloso del mondo entro la metà del 2023.

La popolazione indiana sarà di 1,4286 miliardi di persone rispetto ai 1,4257 miliardi della Cina, in base al rapporto del Fondo delle Nazioni Unite per la Popolazione State of World Population.

La popolazione cinese è diminuita l’anno scorso per la prima volta in oltre sei decenni, secondo i dati ufficiali di quest’anno.

Il rapporto dell’Unfa stima inoltre che la popolazione mondiale raggiungerà gli 8,045 miliardi entro la stessa data.

L’India non dispone di dati ufficiali sul numero dei suoi abitanti, poiché non effettua un censimento dal 2011. Il censimento indiano, previsto per il 2021, è stato rinviato a causa della pandemia di coronavirus. Ostacoli logistici e riluttanza politica ne impediscono ora la realizzazione ed è improbabile che questo esercizio su larga scala abbia luogo a breve. Il governo nazionalista indù del Primo Ministro Narendra Modi è stato accusato dai suoi critici di aver deliberatamente ritardato il censimento per evitare di rilasciare dati su questioni delicate come la disoccupazione prima delle elezioni nazionali del prossimo anno.

Secondo il Pew Research Centre, un think tank statunitense, la popolazione indiana è cresciuta di oltre un miliardo di persone dal 1950, anno in cui le Nazioni Unite hanno iniziato a compilare i dati demografici.

