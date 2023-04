L’Australia, uno dei maggiori esportatori di carbone al mondo e il Paese con la peggiore performance ambientale, ha chiuso la sua più vecchia centrale elettrica a carbone e si sta preparando a un drastico passaggio alle energie rinnovabili.

La centrale di Liddell, a circa tre ore di auto a nord di Sydney, fa parte di una serie di impianti a carbone ormai obsoleti che verranno chiusi nei prossimi anni.

Costruita nel 1971, Liddell forniva circa il 10% dell’elettricità consumata nel Nuovo Galles del Sud, lo Stato più popoloso dell’Australia.

Secondo il suo gestore, Agl, ci vorranno due anni per distruggere l’impianto, che potrà poi essere utilizzato per un progetto di energia pulita, come una centrale a idrogeno. “Oltre il 90% dei materiali dell’impianto sarà riciclato, comprese 70.000 tonnellate di acciaio, una quantità di acciaio superiore a quella del Sydney Harbour Bridge”, ha dichiarato la società statale.

Per decenni, il carbone ha fornito la maggior parte dell’elettricità australiana, ma impianti come quello di Liddell sono diventati rapidamente dei “relitti” inaffidabili, ha dichiarato Mark Diesendorf, esperto di energie rinnovabili dell’Università del Nuovo Galles del Sud. Inefficienti, inquinanti e costose da mantenere, queste centrali a carbone sarebbero in contrasto con gli obiettivi climatici dell’Australia se continuassero a essere utilizzate. L’Australia è stata a lungo uno dei maggiori produttori ed esportatori di carbone al mondo e, nel corso dei governi, ha resistito alle pressioni per ridurre l’attività carbonifera. Ma il governo di centro-sinistra, eletto l’anno scorso con la promessa di un’azione per il clima, si è impegnato a far sì che l’82% dell’elettricità australiana provenga da fonti rinnovabili entro il 2030.

Si tratta di un cambiamento radicale: mentre i Paesi con i migliori risultati, come la Norvegia, producono oltre il 90% dell’elettricità da fonti rinnovabili, l’Australia attualmente ne produce solo il 30% circa. “I piani prevedono un’eliminazione abbastanza rapida”, afferma Diesendorf. “Questi impianti avrebbero già dovuto essere chiusi e non ci sono argomenti economici per sostituirli con nuove centrali a carbone”.

Sotto la crescente pressione dell’opinione pubblica, molte compagnie australiane di combustibili fossili stanno scegliendo di chiudere le vecchie centrali a carbone piuttosto che tenerle in funzione. La chiusura di Liddell era inizialmente prevista per il 2022, ma Agl ha dichiarato di averla mantenuta in funzione fino ad aprile per garantire “l’affidabilità del sistema”.

La più grande centrale a carbone dell’Australia, Eraring nel Nuovo Galles del Sud, dovrebbe chiudere nel 2025, mentre altre poche seguiranno nel prossimo decennio. Tim Buckley, esperto di finanza climatica, ha spiegato che la chiusura delle centrali metterà alla prova la capacità delle energie rinnovabili di colmare il divario. Un rapporto governativo pubblicato venerdì afferma che l’Australia è sulla strada giusta.

L’Australian Energy Market Operator rileva che i livelli record di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili – soprattutto solare – stanno già facendo diminuire le emissioni e i prezzi dell’elettricità per le famiglie. Questo perché l’Australia, con le sue coste scarsamente popolate e battute dal vento, ha tutti gli ingredienti naturali per diventare una superpotenza delle energie rinnovabili, ha detto Buckley.

Per l’esperto, la parte più difficile sarà capire come immagazzinare l’energia e trasportarla sulle grandi distanze tra le città australiane. “Le possibilità che vada bene entro il 2030 sono prossime allo zero”, ammette. Anche se dovesse andare bene, l’Australia deve affrontare sfide enormi per raggiungere l’obiettivo di emissioni nette zero entro il 2050. Nell’ultimo decennio, una “guerra del clima” ha dominato la politica australiana, minando ripetutamente i tentativi di ridurre le emissioni di carbonio. Nel 2020, i ricercatori hanno scoperto che l’8% degli australiani nega l’esistenza del cambiamento climatico, più del doppio della media globale. I trasporti sono responsabili del 19% delle emissioni dell’Australia, una delle uniche economie avanzate senza standard di efficienza energetica, che il governo si è impegnato a correggere presto.

Se da un lato l’Australia punta sulle energie rinnovabili per il mercato interno, dall’altro continua a fare affidamento sui combustibili fossili per dare impulso all’economia delle esportazioni: decine di nuove miniere di carbone, giacimenti di petrolio e progetti di gas sono in fase di pianificazione. “Continuando a sviluppare giacimenti di gas e miniere di carbone per l’esportazione, siamo terribilmente indietro”, afferma Diesendorf. “È una vera contraddizione”.

