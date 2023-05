Cavi lunghi 3.800 chilometri: così l’energia solare arriverà dal Marocco all’Inghilterra

I promotori del progetto Xlinks sono riusciti a raccogliere un importo di 30 milioni di sterline per finanziare un nuovo ciclo di sviluppo del progetto di interconnessione elettrica tra Marocco e Regno Unito. La startup londinese annuncia infatti di aver ottenuto un finanziamento di 25 milioni di sterline dalla compagnia energetica nazionale di Abu Dhabi, Taqa, una delle più grandi società di servizi integrati quotate nella regione del Medio Oriente, Oriente e Nord Africa. Un secondo finanziamento, dell’importo di 5 milioni di sterline, è stato mobilitato dalla società britannica Octopus Energy Group.

“Con il loro investimento, Taqa e Octopus stanno convalidando i piani di Xlinks per la posa del cavo sottomarino ad alta tensione in corrente continua (Hvdc) più lungo al mondo tra il Regno Unito e il Marocco, attraversando Portogallo, Spagna e Francia”, spiega in una nota la società londinese.

Grazie a quattro cavi per oltre 3.800 chilometri, Xlinks fornirà al Regno Unito 3,6 GW di elettricità da fonti rinnovabili, quasi l’8% del fabbisogno del Paese, per alimentare sette milioni di case britanniche entro la fine del decennio. Il governo del Regno Unito ha istituito un team dedicato per lavorare con Xlinks per esaminare i vantaggi del progetto e capire come potrebbe contribuire alla sicurezza energetica del Regno Unito.

L’elettricità sarà generata nella regione di Guelmim Oued Noun in Marocco da un’installazione di 10,5 GW di parchi solari ed eolici, supportati da 20 GWh/5 GW di accumulatori a batteria. L’impianto sarà collegato alla rete elettrica del Regno Unito nel Devon, nel sud-ovest dell’Inghilterra, tramite quattro cavi Hvdc sottomarini da 3.800 chilometri, che saranno prodotti nel Regno Unito.

Il progetto dovrebbe creare circa 10mila posti di lavoro in Marocco durante la costruzione e portare a significativi investimenti diretti esteri nel paese. “Con questo investimento e il supporto dei nostri partner Taqa e Octopus, nonché il supporto dei governi britannico e marocchino, stiamo facendo un altro passo verso la realizzazione di questo ambizioso progetto”, sottolinea Simon Morrish, Ceo di Xlinks.

“Stiamo già lavorando a un progetto sottomarino Hvdc su larga scala ad Abu Dhabi e disponiamo di uno dei più grandi impianti solari fotovoltaici al mondo. Questo investimento offre l’opportunità di portare la nostra esperienza nelle infrastrutture e nelle energie rinnovabili a vantaggio del Regno Unito e del Marocco”, ha affermato Jasim Husain Thabet, Ceo del gruppo Taqa.

