Nel corso del 2022 Google ha chiuso gli account di 173 mila sviluppatori che distribuivano applicazioni fraudolente tramite il Play Store e ha eliminato 1,43 milioni di app infette. Questo ha permesso all’azienda di bloccare transazioni illecite per oltre 2 miliardi di dollari. Lo riporta l’azienda di Mountain View in un un nuovo report in cui sottolinea il miglioramento della sicurezza del Play Store, il suo negozio di app, anche grazie ai sistemi di controllo automatico. Lo scorso anno, dunque, sono state 1,43 milioni le app eliminate dallo Store perché contenenti virus, in gran parte malware, con l’intento di monitorare le attività sui dispositivi nei quali venivano installate.

Negli ultimi tre anni Google ha impedito a circa 500.000 app di accedere inutilmente ad autorizzazioni sensibili.

Nel 2022, il programma App Security Improvements ha aiutato gli sviluppatori a correggere circa 500.000 punti deboli della sicurezza che interessavano 300.000 app e una base di installazioni pari a 250 miliardi. Google ha anche lanciato nuove funzionalità e risorse per offrire agli sviluppatori una migliore comprensione delle norme relative al Play Store e una community a loro dedicata, dove poter discutere di questioni relative allo sviluppo di app e scambiare consigli su come creare applicazioni sicure.

Nel 2022, il Google Play Store è stato il primo negozio digitale a riconoscere e visualizzare un’etichetta per qualsiasi app che passa con esito positivo una revisione indipendente della sicurezza, tramite il Mobile App Security Assessment di App Defense Alliance, un’insieme di requisiti pensato apposta per le applicazioni mobili.

