Studenti di Romagnosi e Casali coltivano verdure nell’aiuola fuori da scuola

Un’aiuola di 25 metri di lunghezza per tre di larghezza dove impiantare, fra viale Dante e via Piatti, pomodori, rapanelli, zucchine e altro ancora è stata messa a coltivazione dagli studenti degli istituti superiori Casali e Romagnosi.

Un modo di fare coltivazione che rientra in un progetto di orticultura e turismo sostenibile, diventato anche argomento di una lezione ai ragazzi di Prima C, Terza B e Seconda E del Casali e di Quarta B del Romagnosi.

Erano presenti i professori Lorenzo Bonilini e Anna Maria Frezza, che hanno seguito passo passo questo progetto, la preside Raffaella Fumi, Erica Gobbi di Coldiretti con Francesco Corradi, che attraverso le aziende Monastero e Biocultyvia ha partecipato all’iniziativa.

Nell’aiuola fra via Piatti e via Dante gli studenti hanno così potuto avviare una coltivazione di pomodori, rapanelli, zucchine: “Abbiamo utilizzato semi naturali e ibridi geneticamente modificati”, hanno spiegato i promotori del progetto.

“Per le iniziative di biocultura nelle scuole abbiamo un nostro progetto per la promozione tra i giovani dell’alimentazione sana”, ha concluso Erica Gobbi.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà