Dodici piani, una vista mozzafiato sulla Table Mountain e un’impronta ecologica minima: nel centro di Città del Capo, Sud Africa, sorgerà presto l’edificio più alto del mondo realizzato in canapa industriale.

Gli operai stanno apportando gli ultimi ritocchi all’Hemp Hotel di 54 camere, che sarà completato a giugno. Sebbene l’edificio sia basato su una classica struttura in cemento e calcestruzzo, le pareti rifinite in legno sono tutte realizzate con blocchi di “cemento di canapa”. Un materiale dalle molteplici proprietà isolanti e antincendio, utilizzato in particolare in Europa nella ristrutturazione termica degli edifici, ma soprattutto con un’impronta di carbonio negativa. “La pianta di canapa assorbe molta anidride carbonica, che viene poi sequestrata in un blocco e conservata in un edificio per circa 50 anni”, spiega Boshoff Muller, direttore di Afrimat Hemp, una filiale del gruppo edile sudafricano Afrimat, che ha prodotto i mattoni per l’hotel. Di conseguenza, il cemento di canapa “sequestra più CO2 di quanta ne produca”.

In una fabbrica alla periferia di Città del Capo, Muller esamina blocchi appena pressati di canapa, acqua e calce. “Abbiamo qui, quasi letteralmente, un intero sacco di carbonio”, esclama, accarezzando un sacco di pacciame appena arrivato dal nord del Paese. La canapa industriale utilizzata per l’Hemp Hotel doveva essere importata dal Regno Unito perché la legislazione sudafricana ne vietava la produzione locale.

Da allora la situazione è cambiata: nel suo discorso annuale alla nazione nel 2022, il presidente Cyril Ramaphosa ha stimato che il settore della canapa e della cannabis potrebbe creare più di 130.000 posti di lavoro nel Paese.

I primi permessi di coltivazione sono stati quindi distribuiti nel corso del 2022.

Afrimat Hemp si sta preparando a produrre i primi blocchi di cemento al 100% di canapa sudafricana. Secondo le stime dell’azienda, costruire una casa di 40 m2 con la canapa “farebbe risparmiare tre tonnellate di CO2” rispetto a un edificio convenzionale. E il risparmio in termini di isolamento termico è “enorme”, spiega Wihan Bekker, 28 anni. L’ingegnere e “consulente del carbonio” assunto da Afrimat Hemp vede “enormi opportunità”, in particolare nella costruzione di alloggi sociali.

La barriera principale è il costo. Costruire con la canapa costa in media il 20% in più, spiega Bekker. Ma spera di vedere presto dei crediti di carbonio per coprire questa differenza: “Si possono finanziare le foreste così come si può pagare chi vive in una casa di canapa”. È davvero “entusiasmante cercare di rendere accessibile questo prodotto”, spiega l’architetto dell’Hemp Hotel Wolf Wolf. Il suo studio è già coinvolto in diversi progetti di edilizia sociale in Sudafrica e nel vicino Mozambico. “Tutto cambierà ora che abbiamo canapa e blocchi prodotti localmente”, afferma.

Costruire con i cosiddetti materiali “biobased” non è una novità nel continente africano, ricorda Boshoff Muller, riferendosi in particolare alle case in cocco, terra e paglia delle zone rurali.

Il sito dell’Hemp Hotel dovrebbe servire da “faro”, dice, “per dimostrare che la canapa ha il suo posto nel settore edilizio”. L’edificio è stato giudicato “il più alto al mondo a incorporare materiali di canapa” da Steve Allin, direttore dell’International Hemp Building Association, con sede in Irlanda.

