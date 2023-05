I sotterranei sono situati a una temperatura di -20 gradi e possono resistere a inondazioni e bombardamenti.

Al loro interno si trova un tesoro di 40.000 specie di semi di piante selvatiche provenienti da tutto il mondo, molte delle quali in via di estinzione. La Millennium Seed Bank (Msb) è una corsa contro il tempo perché, secondo gli scienziati, due specie vegetali su cinque sono a rischio di estinzione.

Il centro, che si trova nella campagna inglese a sud di Londra, è la più grande banca di semi del mondo.

Per il documentarista David Attenborough, un’autorità nel campo delle scienze naturali, la Msb è “forse la più importante iniziativa di conservazione mai realizzata”.

Mentre il professor John Dickie, responsabile del progetto, spiega che “l’obiettivo è quello di conservare le specie selvatiche attraverso i semi, per evitare che si estinguano a lungo termine”.

Il ricercatore settantenne segue l’Msb, inaugurato nel 2000 per celebrare il millennio, fin dal suo inizio. Si trova a Wakehurst, una filiale dei famosi giardini botanici di Kew Gardens, nella zona ovest di Londra.

Vi sono conservati in totale 2,5 miliardi di semi. Sono di tutte le forme, colori e dimensioni. Appartengono a 40.020 specie diverse e provengono da 190 Paesi. Qui è conservato quasi il 20% della flora mondiale.

La priorità è data alle piante minacciate, in particolare dai cambiamenti climatici. Ma anche alle piante endemiche, che si trovano solo in una determinata area geografica. Anche le piante utili alla popolazione dal punto di vista medico o economico hanno il loro posto. “Le specie vegetali sono minacciate per diversi motivi, soprattutto per il cambiamento di destinazione d’uso dei terreni per l’agricoltura e, sempre più spesso, per i cambiamenti climatici”, spiega John Dickie. “Alcune piante si adatteranno, altre no Almeno saranno qui, piuttosto che non esistere affatto”.

Ogni settimana Wakehurst riceve nuovi semi da tutto il mondo. E poi inizia il processo di salvataggio. “La nostra conservazione delle specie selvatiche si basa sulla tecnologia già utilizzata per le specie coltivate”, aggiunge. “Non si tratta di scienza missilistica: si asciuga, si pulisce e si congela. Una volta congelati, i semi possono essere conservati per decenni, probabilmente secoli”.

Il team di Dickie lavora sotto gli occhi di tutti nel laboratorio vetrato di Wakehurst. Ci sono circa 20 ricercatori e alcuni volontari.

Lucy Taylor sta lavorando sui semi arrivati dal Madagascar, Albizia polyphylla. “Il Madagascar è un luogo molto interessante per i biologi perché vi si trova una flora unica, come l’isola che si è staccata dall’Africa. Inoltre, c’è molta pressione sulla terra” a causa dell’agricoltura, spiega l’autrice.

Ogni seme ha una propria carta d’identità, con il nome, il Paese d’origine e la data di arrivo all’Msb. Vengono conservati in barattoli di vetro prima di essere congelati nei sotterranei, costruiti per resistere a inondazioni, bombardamenti e radiazioni. Gli scienziati entrano nei sotterranei coperti come se si trovassero in una base al Polo Nord o al Polo Sud. La più grande collezione di semi appartiene alla famiglia delle orchidee.

Ma ci sono anche piante rare, come la ninfea più piccola del mondo o la Deschampsia antarctica, nota anche come erba dei capelli antartica, una delle due piante da fiore native del continente ghiacciato.

L’Msb, che riceve finanziamenti pubblici e donazioni, collabora con 90 Paesi. Alcuni, come l’Indonesia, si rifiutano di condividere i loro semi, ma li tengono sul proprio territorio. Altri, invece, sembrano essere fuori portata. Uno dei pochi rimpianti è che non ci sia uno scambio con l’Iran.

