Fiorisce il fotovoltaico a Piacenza: oltre cento nuovi impianti installati al mese

La prepotente diffusione del fotovoltaico nella provincia di Piacenza sta viaggiando al ritmo di cento nuovi impianti al mese, per la maggior parte domestici. Nel 2022 sono stati 1.286 quelli entrati in esercizio, quasi tutti (1.149) della taglia compresa tra i 3 e i 20 kilowatt, vale a dire la residenziale. Piacenza è protagonista di un vero e proprio boom nell’ultimo decennio: gli impianti fotovoltaici in funzione sono passati dai 3.589 del 2013 ai 7.755 di fine 2022: 4.166 in più, una crescita del 116%.

Lo rivela il Rapporto statistico annuale del Gse appena pubblicato. Il 2022 è stato l’anno dei record per la nostra provincia: fino al 2020, infatti, i nuovi impianti installati annualmente non avevano mai superato quota 400, nel 2021 erano stati 543, fino alla esplosione dello scorso anno.

Grazie a questa “fioritura”, Piacenza ha raggiunto un potenza complessiva installata di 218,8 megawatt. La maggioranza relativa spetta, in questo caso, agli impianti da i 200 kilowat e un megawatt: sono “solo” 158, ma producono oltre 101 MW.

Sono, invece, 13 gli impianti da oltre i megawatt, per una potenza di 28,1 MW.

Nel corso del 2022 sono stati installati sul territorio nazionale 210.555 impianti fotovoltaici – in grande maggioranza di taglia inferiore a 20 kW – per una potenza complessiva di 2.490 MW. Il 20% della potenza installata nel 2022 è costituita da impianti di taglia superiore a 1 MW.

Al 31 dicembre 2022 risultavano installati in Italia 1.225.431 impianti fotovoltaici, per una potenza complessiva pari a 25.064 MW, in aumento del 10,9% rispetto al 2021. La produzione registrata nell’anno è pari invece a 28.121 GWh; in questo caso, l’aumento rispetto al 2021 è pari a +12,3%.

Gli impianti di potenza inferiore o uguale a 20 kW costituiscono il 93% del totale in termini di numerosità e il 26% in termini di potenza; la taglia media degli impianti è poco superiore a 20 kW.

“Nel periodo 2008-2022 – spiega il report – si osserva come, alla veloce crescita iniziale favorita dai meccanismi di incentivazione pubblici (in particolare il Conto Energia) segua, a partire dal 2013, una fase di sviluppo più graduale. La potenza media degli impianti entrati in esercizio nel corso del 2022 è pari a 11,8 kW; la taglia media conferma il trend decrescente, attestandosi a 20,6 kW. Il numero di impianti installati nel 2022 e la corrispettiva potenza complessiva risultano i più elevati degli ultimi 9 anni”.

