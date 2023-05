Gropparello, il fotovoltaico a scuola torna a dare “energia” alle casse del Comune

Il Comune di Gropparello ha incassato oltre 64mila euro di proventi per l’impianto fotovoltaico sulla scuola del paese. L’impianto era stato installato dal sindaco Armando Piazza durante il suo precedente mandato. In seguito è risultato che il Comune per 8 anni non aveva incassato i proventi per l’energia immessa in rete dai pannelli presenti sul complesso scolastico.

“L’impianto fotovoltaico della scuola Marenghi di Gropparello torna finalmente ad essere remunerativo per le casse comunali”, dice il consigliere comunale Andrea Vallavanti in merito al blocco sul pagamento avuto per 8 anni da parte del gestore dei servizi energetici Gse. “L’iter di ripristino a norma del contesto e successivamente gli aspetti burocratici hanno impegnato questa amministrazione per mesi – afferma Vallavanti – con una verifica preventiva delle condizioni tecniche dell’impianto stesso e ricertificazioni da parte di Enel Distribuzione prima e di Gse Spa poi, delle condizioni normative necessarie ad una piena operatività e remunerabilità. Il lavoro eseguito, nel contesto specifico, non è stato solo formale verso gli enti preposti, ma ha visto il coinvolgimento della senatrice Elena Murelli che si è fatta parte in causa nel sollecitare lo sblocco di questo stallo che si protraeva da anni”.

Gli importi attualmente incassati dall’attuale amministrazione ammontano a 64.196,14 euro, circa 8mila euro all’anno che risultano ora disponibili per le necessità ordinarie e straordinarie di gestione. I 20 kw installati alla scuola Marenghi fanno parte di quella serie di impianti in cui la remunerazione risulta importante in termini economici annuali. Vallavanti evidenzia: “L’impianto fotovoltaico fu installato dal sindaco Piazza in un suo precedente mandato a Gropparello, ma per motivi ancora poco chiari negli anni successivi, esattamente 8, è stato completamente dimenticato in quella che è la parte più rilevante per le casse di un Comune, cioè la remunerazione monetaria. Il Comune di Gropparello per i prossimi anni potrà ancora fare riferimento a questo ritorno economico in virtù di un contesto a pieno regime”.

