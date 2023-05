Apple rifiuta di pubblicare quasi 1,7 milioni di app, anche su richiesta dei governi

Sono più di 1 milione e 679 mila le app Apple non accettate per una pubblicazione su App Store nel 2022.

Lo ha comunicato il colosso di Cupertino nel primo report di trasparenza inerente il suo negozio di applicazioni. Lo studio è stato pubblicato a seguito di un accordo sottoscritto a fine agosto del 2021 con gli sviluppatori statunitensi.

Secondo l’azienda, a fine 2022 c’erano 1.783.232 app sullo store. Quelle nuove, non accettate, sono state respinte per non aver rispettato i requisiti sulle prestazioni (1.018.415) o per motivi legali, di bassa qualità o scarsa sicurezza.

Gli sviluppatori hanno presentato ricorso contro 18.412 rimozioni di app in totale e Apple ha ripristinato solo 616 account ad essi riferiti. 1.474 applicazioni sono state invece rimosse da App store, dopo la loro pubblicazione, come richiesta dai governi.

Il numero maggiore di domande di rimozione arriva dalla Cina, in modo particolare per giochi per i quali gli sviluppatori non disponevano di una specifica licenza governativa.

Una richiesta è arrivata anche dal governo italiano.

Indicativi anche i numeri degli sviluppatori attivi su App Store: a fine 2022 ne risultano registrati 36.974.015. Le visite medie settimanali al negozio sono state 656.739.889, mentre i download medi settimanali sono pari a 747.873.877. Chiusi anche 282.036.628 account personali dei clienti, inclusi quelli creati anche da sito web Apple e non solo da dispositivi come iPhone e iPad.

