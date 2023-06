La bio-stampante fatta di mattoncini Lego usa le cellule per realizzare pelle umana

È pronta la stampante 3D per pelle umana, costruita con mattoncini Lego, in cui l’inchiostro per stampare è sostituito dalle cellule: questa innovativa bio-stampante, così chiamata per la sua capacità di stampare letteralmente i tessuti umani, consente di ottenere strutture tridimensionali della pelle più realistiche rispetto alle classiche utilizzate in laboratorio, e dunque migliori nel mettere alla prova trattamenti per disturbi e malattie.

Il risultato, pubblicato sulla rivista Advanced Material Technologies, si deve a ricercatori dell’Università britannica di Cardiff, che hanno messo liberamente a disposizione le istruzioni dettagliate per ricostruire il dispositivo in qualsiasi laboratorio del mondo, offrendo un’alternativa molto più economica rispetto alle tradizionali stampanti 3D.



Non è la prima volta che i famosi mattoncini Lego vengono usati per costruire stampanti 3D.

In questo caso, però, i ricercatori guidati da Ahmad Moukachar sono riusciti a sfruttarli per realizzare una bio-stampante, cioè uno strumento che non stampa solidi oggetti di plastica ma morbidi tessuti biologici.

Il dispositivo fatto di Lego è costato poco più di 600 dollari ed il suo meccanismo di funzionamento è estremamente semplice, pur raggiungendo l’elevato livello di precisione e affidabilità richiesto.

La stampante fa fuoriuscire una sostanza gelatinosa, piena di cellule, su un piatto che viene spostato avanti e indietro e lateralmente da un mini-computer: questi movimenti permettono di realizzare i vari strati di cellule necessari per replicare la struttura 3D della pelle. Lo strumento, che può essere modificato per stampare anche altri tipi di cellule, fornisce l’opportunità di imitare sia la pelle sana che quella malata, mettendo alla prova i trattamenti attualmente disponibili e progettando nuove terapie per trattare le malattie della pelle.

