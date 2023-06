Allarme Pfas nelle acque di Lione: vietato mangiare pesce e uova della zona

“Possiamo bere la nostra acqua? Quali sono i rischi per i nostri figli?”.

Un anno dopo un documentario allarmante sugli alti livelli di Pfas, composti chimici soprannominati “inquinanti eterni”, nel sud di Lione i residenti locali sono preoccupati e chiedono risposte.

Queste sostanze si trovano su larga scala nei prodotti di uso quotidiano (imballaggi, cosmetici, elettronica) sono così soprannominate perché si degradano molto poco. Bioaccumulabili, alcune sono sospettate di avere un impatto sulla salute (rischio di cancro, riduzione della risposta immunitaria), ma la loro distribuzione è scarsamente monitorata e quantificata.

Nel maggio 2022, un documentario su France 2 ha rivelato un grave inquinamento intorno alla piattaforma industriale di Pierre-Bénite, all’ingresso della “valle chimica”, come è conosciuta nella regione. Il sito di 33 ettari comprende uno stabilimento Arkema – che utilizza prodotti chimici per la produzione di polimeri – e un sito Daikin. Nell’aria, nel suolo, nell’acqua del Rodano dove questi componenti vengono scaricati: i Pfas sono ovunque. Da allora, il governo francese ha annunciato un piano per la loro messa al bando.

A livello locale ha ordinato ad Arkema di effettuare studi di impatto, di smettere di utilizzarli entro la fine del 2024 e di monitorare l’acqua potabile e i prodotti alimentari.

Le raccomandazioni principali sono due: non si deve mangiare il pesce pescato a valle della Pierre-Bénite e non si devono mangiare le uova provenienti dai pollai privati di 17 comuni. L’autorità metropolitana di Lione si sta preparando a lanciare uno studio sulla salute e sull’ambiente, con una campagna di analisi del sangue, ma non prima del 2025.

Mercoledì scorso, nella palestra comunale di Ternay, 250 persone si sono riunite per tre ore per ascoltare il parere del governo su questa spinosa questione, che non va “né minimizzata né ingigantita”, come ha spiegato Mattia Scotti, sindaco di questa cittadina di 5.400 abitanti. La questione del consumo di acqua è sulla bocca di tutti. Il rapporto ha rilevato livelli superiori agli standard indicativi nell’acqua potabile della zona, che proviene da pozzi perforati nelle acque sotterranee alluvionali del Rodano a valle di Pierre-Bénite.

“Nonostante ciò, l’acqua è ancora potabile”, ha dichiarato un funzionario dell’Ars tra gli applausi di scherno. L’agenzia non ha raccomandato alcuna restrizione, ma ha annunciato che il gestore, Suez, effettuerà dei trattamenti. “Mia figlia beve ogni giorno l’acqua del rubinetto, con il suo cocktail di Pfas”, hanno protestato alcuni membri del pubblico. “Si tratta di un argomento molto tecnico e complicato, e le normative sono ancora in evoluzione. Per certi aspetti, siamo ancora in una fase quasi esplorativa”, ha riassunto il prefetto Vanina Nicoli.

Louis Delon, fondatore del collettivo Ozon l’eau saine, che prende il nome dal fiume locale, ha criticato il “gioco di prestigio” delle autorità, sottolineando gli “effetti molto preoccupanti dei Pfas sulla salute dei bambini”. Giardiniere biologico ed ex ricercatore del Cnrs specializzato in Pfas, ha preferito prelevare i propri campioni d’acqua, che sono stati inviati a un importante laboratorio canadese. I risultati sono attesi “all’inizio dell’estate”. Erano presenti alcuni dei 36 querelanti individuali, oltre a 9 associazioni e sindacati, tra cui l’Ong ambientalista Notre affaire à tous, che ha portato il caso davanti al tribunale giudiziario di Lione nell’ambito di una procedura sommaria per reati ambientali, incentrata sui problemi di salute.

Questa procedura sommaria consente ai tribunali di “adottare qualsiasi misura utile, fino alla chiusura di un sito” in caso di mancato rispetto della legge ambientale, spiega Louise Tschanz, l’avvocato che ha presentato il ricorso. “C’è un grave lassismo da parte dello Stato e una sorta di banditismo sanitario e ambientale da parte di Arkema. Come minimo, tutti lo sapevano dal 2011 e da un rapporto dell’Anses (l’Agenzia nazionale francese per la salute e la sicurezza)”, denuncia l’avvocato.

“A un certo punto ci hanno mentito, dicendoci che non c’erano emissioni nell’aria o nel suolo”. Jérôme Moroge, sindaco di Pierre-Bénite, lo chiede dal suo ufficio nel municipio, a meno di 400 metri dal sito industriale aperto nel 1902 per fornire acido solforico ai produttori di seta di Lione. “Con Arkema si è rotto un legame di fiducia.

Dopo aver presentato una denuncia contro X nel 2022 per “messa in pericolo di vita”, il sindaco potrebbe, da qui all’estate, unirsi ad altre autorità locali per lanciare un’azione collettiva di bonifica del suolo. Alla base di tutto questo c’è la questione del finanziamento di tutte le misure future. A Ternay, il rappresentante di Suez ha parlato di un investimento di circa 4 milioni di euro per un impianto di trattamento… Il sindaco chiede anche che venga effettuato uno “studio di impregnazione” sulla popolazione. Tuttavia, cita le conclusioni di un prossimo studio dell’Osservatorio Regionale della Salute (Ors), non legato al caso Pfas, che dimostra che “la gente non è più malata qui che altrove”.

Davanti allo stadio adiacente al sito Arkema, dove sono stati riscontrati livelli molto elevati, Thierry Mounib, un cuoco in pensione il cui padre lavorava nello stabilimento, calcola: “Intorno a casa mia, ci sono 6 cancri in 5 case. Che cosa significa? I bambini possono giocare in sicurezza in questo stadio? Presidente dell’associazione ‘Vivere bene a Pierre-Bénite’, è stato “invitato a molte riunioni presso l’Arkema, ma per anni non ci è stato detto nulla”. Anche lui chiede che vengano effettuate analisi del sangue sulla popolazione. Ma il tempo a disposizione dei Pfas di Arkema sta per scadere. Entro la fine del 2024, secondo un decreto prefettizio, l’azienda dovrà cessare l’uso di Fts 6:2. Un impianto di filtrazione installato a dicembre ha già ridotto notevolmente le emissioni. Era stato pianificato “molto prima che uscisse il rapporto”, dice il direttore Pierre Clousier.

[email protected]