Nel cielo sopra il bacino di Arcachon, a 70 metri d’altezza, una grande ala blu da kitesurf compie degli “otto” orizzontali per spingere, con la forza del vento, un catamarano laboratorio di navigazione senza carbonio.

“Siete pronti a strambare?”, dice Yves Parlier al suo team di ingegneri incaricati di manovrare la vela a palloncino di 25 metri quadrati. Questo significa virare sottovento, un termine preso in prestito dallo sport del kitesurf, che la start-up Beyond The Sea, con sede a Gironda e fondata dal velista, sta adattando alle imbarcazioni.

Questo pioniere francese della propulsione eolica lo vede come il futuro del trasporto marittimo globale. “È un sistema di trazione fenomenale che riduce il consumo di carburante in media del 20%”, afferma l’ex vincitore della Solitaire du Figaro, della Route du Rhum e della Transat Jacques Vabre.

Sul suo catamarano SeaKite, una versione ammodernata dell’idrovolante con cui il velista-tinker ha battuto diversi record mondiali di velocità – e ha rischiato di perdere la vita durante la Vendée Globe del 2000 – l’equipaggio sta testando un sistema di guida automatica per questo grande aquilone, che combina elettronica, meccanica e intelligenza artificiale. Questa apparecchiatura potrebbe essere adattata per l’uso su yacht, pescherecci e navi container. La posta in gioco è alta: la flotta mondiale deve ridurre le proprie emissioni di CO2 del 40% entro il 2030 e del 70% entro il 2050 per conformarsi alle nuove regole dell’Organizzazione marittima internazionale. Con quasi 100.000 navi mercantili in circolazione e 4,6 milioni di pescherecci in tutto il mondo, il mercato è enorme. L’associazione Wind Ship, che federa l’industria francese, stima che il mercato avrà un valore di 4 miliardi di euro entro il 2030, con circa 1.400 navi dotate di propulsione eolica.



A marzo, Beyond The Sea continuerà i suoi test con gli armatori nelle acque norvegesi, nel Mediterraneo e in Giappone. L’azienda prevede di raddoppiare le dimensioni delle sue vele ogni anno, fino a raggiungere “800 metri quadrati tra quattro anni”, afferma il suo amministratore delegato, Marc Thienpont.

Nello stesso segmento, Airseas sta attualmente testando il Seawing, un enorme kite di 500 metri quadrati, destinato a raddoppiare le dimensioni per le navi più grandi. Alla fine del 2022, l’azienda di Nantes, di cui Airbus detiene l’11%, ha allestito una nave portarinfuse per la compagnia giapponese K.Line, il suo più grande cliente, che ha piazzato cinque ordini fermi e preso 46 opzioni.

Sta inoltre attrezzando una nave ro-ro che trasporta componenti dell’A320 tra Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) e il porto americano di Mobile (Alabama), dove il costruttore europeo di aerei ha uno stabilimento.



Altre soluzioni alternative sono la Solid Sail di Chantiers de l’Atlantique, un rig per navi oceaniche costituito da una vela rigida in pannelli compositi e da un albero che può essere inclinato per passare sotto i ponti. Oppure le vele semirigide di Ayro, che trasporteranno i componenti del lanciatore Ariane 6 dall’Europa alla Guyana francese sul veliero cargo francese Canopée, attualmente in fase di allestimento. “In Francia abbiamo raggiunto un livello di maturità operativa che ci permette di commercializzare i nostri prodotti”, dice Lise Detrimont, amministratore delegato di Wind Ship.

Ma anche se il settore ha il vento in poppa, la sua attrattiva è minata dal fatto che il prezzo del barile di olio combustibile pesante è ai minimi storici, senza tasse da pagare. “Il trasporto marittimo non costa nulla finché non entrano in vigore le normative ambientali”, spiega il rappresentante dell’associazione. Anche la lobby dei carburanti a basso contenuto di carbonio è vista come un freno. Tuttavia, il loro costo è “da cinque a sette volte” superiore a quello dell’olio combustibile convenzionale, secondo Wind Ship, che sostiene l’uso ibrido con la vela.

Di fronte alle grandi compagnie energetiche, l’industria ha avviato un dialogo con il governo per far riconoscere il vento come carburante. Secondo l’industria, questo potrebbe portare a “più di 30.000 posti di lavoro” entro il 2030 e 15.000 posti di lavoro indotti. Questo se riusciremo a finanziare gli investimenti necessari per industrializzare il settore. “Ma gli investitori privati sono molto cauti e non sono disposti a correre rischi”, avverte Stéphanie Lesage, segretario generale di Airseas, che prevede una “concorrenza spietata”.

