Contro gli sprechi, a Vernasca campi irrigati con l’acqua piovana recuperata dai tetti

Tra i progetti innovativi che si distinguono per la gestione idrica nel Piacentino, un tema di grandissima importanza in questo periodo storico di carenza, c’è sicuramente l’impianto di irrigazione con recupero delle acque piovane a controllo automatizzato dell’azienda agricola “Oro nero” di Vernasca, che deve il suo nome alla raccolta del tartufo ma coltiva anche frutta e verdura.

“Un investimento – spiega il giovane titolare, Marco Comini – che restituisce benefici al territorio: l’impianto recupera le acque piovane dai tetti dell’azienda e con esse vengono irrigati tutti i terreni attraverso la tecnologia a goccia. L’idea mi è venuta perché non volevo assistere inerme allo spreco d’acqua e volevo trovare una soluzione sostenibile che mi consentisse di trattenere l’acqua piovana”.

L’impianto permette anche di evitare episodi di dissesto idrogeologico, purtroppo frequenti nei territori di alta collina e montagna utilizzando in modo efficiente una risorsa così preziosa.

Per il progetto Comini nel 2022 ha ricevuto anche la Menzione per l’agricoltura eroica, ovvero il presidio contro il dissesto e l’abbandono della nostra montagna, agli Oscar Green di Coldiretti Emilia Romagna.

