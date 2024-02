Le parole sostenibili. Climate change e resilienza: ci si adatta per sopravvivere

Il termine “climate change” si riferisce a cambiamenti a lungo termine nei modelli meteorologici della Terra.

Questi cambiamenti possono includere variazioni nella temperatura media globale, nei regimi di precipitazioni, nei livelli del mare e in altri indicatori su scala globale o regionale.

Il cambiamento climatico è ampiamente attribuito all’attività umana, in particolare all’aumento delle emissioni di gas serra, come anidride carbonica (CO2), metano (CH4) e ossidi di azoto (NOx), che hanno un impatto significativo sull’effetto serra e sull’equilibrio climatico della Terra. Queste emissioni sono principalmente il risultato di processi industriali, attività agricole, deforestazione e altri fattori legati allo sviluppo umano.

Gli effetti del cambiamento climatico possono includere aumento delle temperature globali, scioglimento dei ghiacciai e dei ghiacci polari, aumento del livello del mare, eventi meteorologici estremi più frequenti e intensi, cambiamenti negli ecosistemi e impatti sulla biodiversità, tra gli altri.

Il cambiamento climatico è una delle sfide più urgenti e complesse che l’umanità affronta oggi e richiede azioni coordinate su scala globale per mitigarne gli effetti e adattarsi ai cambiamenti già in corso.

Per farlo occorre la cosiddetta resilienza climatica, ossia la capacità di individui, comunità e sistemi naturali di adattarsi, riprendersi e prosperare di fronte agli impatti del cambiamento climatico. Ciò implica una serie di azioni e strategie che vanno dalla preparazione e dalla pianificazione del rischio, alla creazione di infrastrutture resistenti, alla conservazione delle risorse naturali e alla promozione di comunità robuste e adattabili. Queste azioni possono includere la costruzione di difese costiere, la messa in sicurezza delle infrastrutture critiche, l’adozione di pratiche agricole resilienti, la conservazione degli ecosistemi e la promozione di politiche di adattamento climatico.

Inoltre, la resilienza climatica comprende aspetti sociali ed economici, come la riduzione delle disuguaglianze, il rafforzamento delle reti di sicurezza sociale e la promozione della partecipazione comunitaria nella pianificazione e nell’implementazione di misure di adattamento.

