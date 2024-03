Oggi è la Giornata dell’acqua: dieci semplici consigli che fanno bene a tutti

La Giornata nazionale dell’acqua, che si celebra oggi 22 marzo, è l’occasione per ricordare alcuni semplici accorgimenti che possono essere facilmente attuati nella vita di tutti i giorni per ridurre gli sprechi di una risorsa così importante e solo teoricamente illimitata.

Chiudi il rubinetto

Evitare di consumare acqua inutilmente è la principale fonte di risparmio. Il rubinetto del bagno ha una portata di oltre 10 litri al minuto: se lo lasci aperto mentre ti lavi i denti, ti fai lo shampoo o la barba, più di 30 litri di acqua potabile se ne fuggono per lo scarico. Chiudi il rubinetto quando non serve, eviterai un inutile spreco.

Occhio alle perdite

Un rubinetto che perde innervosisce e spreca tanta acqua. Al ritmo di 90 gocce al minuto se ne vanno 4.000 litri di acqua in un anno. Controllare se i rubinetti o la cassetta del water hanno una perdita è semplice: di notte o quando sei al lavoro, metti sotto il rubinetto un piccolo contenitore e dopo qualche ora potrai rilevare anche una minima perdita.

Nella cassetta del wc puoi vuotare, prima di andare a dormire, una boccetta di colorante alimentare (è lavabile e non fa danni): l’eventuale colorazione delle pareti del water o dell’acqua sul fondo ti segnalerà una perdita.

Il frangigetto

Un semplice frangigetto sui rubinetti può farti risparmiare fino al 50% di acqua, perché diminuisce la quantità di acqua in uscita.

Il doppio tasto

Oltre il 30% dell’acqua che consumi in casa esce dallo scarico del water: 10-12 litri alla volta. Installare una cassetta di scarico dotata di doppio tasto o di regolatore di flusso ti farà risparmiare decine di migliaia di litri di acqua in un anno.

Pieno carico

Usa sempre la lavatrice e la lavastoviglie a pieno carico. E scegli i modelli a basso consumo. Questi elettrodomestici consumano tanta acqua ad ogni lavaggio, indipendentemente dal carico di panni e stoviglie.

Auto e moto

Non lavare troppo spesso l’auto o la moto, quando lo fai usa il secchio. Ogni volta che lavi l’automobile consumi oltre 100 litri di acqua. Usa sempre il secchio invece dell’acqua corrente per bagnare la carrozzeria, insaponarla e risciacquarla: la renderai comunque lucida e splendente.

Pollice “azzurro”

Alle piante servono tante cure e non tanta acqua. Innaffia il giardino con parsimonia e sempre verso sera: quando il sole è calato, l’acqua evapora più lentamente e non viene sprecata, ma assorbita dalla terra. Quando puoi, raccogli l’acqua piovana ed usala per innaffiare.

Viva la bacinella

Per lavare i piatti o le verdure usa la bacinella e chiudi il rubinetto: l’acqua corrente usiamola solo per il risciacquo.

Meglio la doccia

Usa la doccia. Puoi risparmiare fino al 75%. Fare un bel bagno è rilassante, ma richiede oltre 150 litri d’acqua; la doccia, invece, circa 40-50 litri.

Il contatore

Ogni tanto controlla il contatore a rubinetti chiusi, prima di andare a dormire. Al mattino, una differenza anche minima significa che c’è una perdita.

