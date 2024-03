Le parole sostenibili:biogas, biometano e digestore anaerobico

Il biogas è una fonte energetica rinnovabile e sostenibile ottenuta attraverso il processo di digestione anaerobica della materia organica.

Questo processo produce principalmente metano (CH4) e biossido di carbonio (CO2), insieme ad altri gas minori come idrogeno solforato (H2S) e azoto (N2).

Il biogas viene utilizzato per la produzione di energia elettrica e riscaldamento, ma può essere “purificato” (processo di upgrading) innalzando al 95-98% la percentuale di metano. In questo caso si parla di biometano, che presenta le stesse caratteristiche del metano di origine fossile e può quindi essere immesso nelle reti di distribuzione del gas naturale o utilizzato nel settore dei trasporti.

Il processo di produzione del biogas avviene in un ambiente privo di ossigeno, noto come digestore anaerobico. In questo ambiente, batteri decompongono la materia organica, come letame animale, residui alimentari, fanghi di depurazione, e altri scarti organici. Durante la decomposizione, vengono rilasciati gas come il metano e il biossido di carbonio, che costituiscono il biogas.

Questo gas può essere catturato e utilizzato come fonte di energia.

